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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۵۱

روابط عمومی آموزش و پرورش کرمانشاه خبر داد؛

راه اندازی سامانه تلفنی پاسخگویی به سوالات اولیای دانش آموزان

راه اندازی سامانه تلفنی پاسخگویی به سوالات اولیای دانش آموزان

کرمانشاه- روابط عمومی آموزش و پرورش کرمانشاه از راه اندازی سامانه تلفنی پاسخگویی به سوالات اولیای دانش آموزان خبر داد.

رضا شیرزادی صبح امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راه اندازی سامانه تلفنی پاسخگویی به اولیای دانش آموزان اظهار کرد: با توجه به اپیدمی بیماری کرونا در جامعه و نگرانی بسیاری از خانواده‌های دانش‌آموزان و همچنین تاکید مدیرکل آموزش و پرورش استان در راستای تکریم ارباب‌رجوع و پاسخگویی به اولیا ء دانش‌آموزان، در خصوص بازگشایی مدارس و حضور آنان در کلاس‌های درسی، سامانه پاسخگویی تلفنی به این منظور راه اندازی شد.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمانشاه با تاکید بر این‌که آموزش و پروش استان اولویت خود را بر پایه سلامت دانش‌آموزان پایه‌گذاری کرده است افزود: هدف از راه‌اندازی این سامانه تلفنی دریافت پیشنهادات و پاسخگویی به سوالات خانواده‌ها در کوتاه‌ترین زمان است.

وی عنوان کرد: خانواده‌ها می‌توانند در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد و سوال با ثبت مشخصات خود و یا دانش‌آموز، از طریق شماره‌های ۰۹۹۱۶۶۸۵۳۸۶ و خط ثابت ۰۸۳۳۸۲۳۰۹۴۲ پیگیر مسائل بهداشتی و آموزشی باشند.

کد مطلب 5017721

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