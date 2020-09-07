ابلاغ ۶ رشته مهارتی جدید شاخه کار و دانش ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی و ایجاد و به‌روزآوری رشته‌های کاردانش، ۶ رشته پیشنهادی دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، پس از تصویب در شورای عالی آموزش‌وپرورش، از سوی معاونت آموزش متوسطه به ادارات کل استان ابلاغ گردید.

بر اساس این گزارش، رشته‌های مکانیک تراکتور، تأسیسات سرمایشی، تأسیسات مستقل ساختمان‌های مسکونی، تأسیسات بهداشتی ساختمان، تأسیسات گازرسانی ساختمان و تأسیسات گرمایشی، عناوین ۶ رشته مهارتی جدید شاخه کاردانش می‌باشند که تصویب و ابلاغ شده‌اند.

دربندهای این دستورالعمل آمده است:

ثبت‌نام دانش آموزان در پایه دهم از سال تحصیلی (۱۳۹۹-۱۴۰۰) در این رشته‌ها فعال می‌گردد.

ثبت‌نام در رشته‌های فوق در هنرستان‌های بزرگ‌سال دولتی شاخه کاردانش برای سال تحصیلی (۱۳۹۹-۱۴۰۰) مجاز می‌باشد.

وضعیت ثبت‌نام دانش آموزان در مدارس آموزش از راه دور در رشته‌های فوق با موافقت این معاونت همانند بند قبل بلامانع هست.

با توجه به اینکه اجرای رشته‌های مذکور از سال تحصیلی (۱۳۹۹-۱۴۰۰) در هنرستان‌های روزانه صورت می‌گیرد، لذا اجرای آن در هنرستان‌های بزرگ‌سال غیردولتی برای سال تحصیلی مذکور مجاز نمی‌باشد.