  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۴۸

با تلاش شورای حل اختلاف زنجان،

  پرونده قتل عمد محکوم به قصاص به صلح و سازش منجر شد

  پرونده قتل عمد محکوم به قصاص به صلح و سازش منجر شد

زنجان-رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: با تلاش شورای حل اختلاف زنجان  پرونده قتل عمد محکوم به قصاص به صلح و سازش منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با بیان اینکه سال ۱۳۹۵ در پی اعلام مفقود شدن فردی ۱۹ ساله که نهایتاً پس از تحقیق توسط پلیس آگاهی، دو نفر به عنوان مظنون شناسایی و دستگیر و به قتل مقتول اعتراف و اعلام داشتند که با مرحوم همکلاسی بودند و نامبرده را به بهانه مهمانی به باغ برده و به قتل رساندند.

وی ادامه داد: نهایتاً پس از تحقیقات و معاینات پزشکی قانونی و اظهارات و اعترافات متهمین به اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص محکوم و رأی صادره در دیوان عالی کشور تأیید شد.

رییس کل دادگستری استان زنجانافزود: در راستای اجرای حکم و بنا به درخواست اولیای دم حکم قصاص یکی از قاتلین (م. ر) اجرا شد. اولیاء دم اجرای حکم قاتل دیگر را درخواست می‌کند که با تلاش اعضای شورای حل اختلاف زندان زنجان، شورای معتمدین زنجان و رضایت اولیای دم اجرای قصاص انجام نشد و با صلح و سازش مختومه شد که مشارالیه در مورخ ۱۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ از زندان آزاد و به کانون خوانده بازگشت.

کد مطلب 5017732

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها