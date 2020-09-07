  پرونده قتل عمد محکوم به قصاص به صلح و سازش منجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با بیان اینکه سال ۱۳۹۵ در پی اعلام مفقود شدن فردی ۱۹ ساله که نهایتاً پس از تحقیق توسط پلیس آگاهی، دو نفر به عنوان مظنون شناسایی و دستگیر و به قتل مقتول اعتراف و اعلام داشتند که با مرحوم همکلاسی بودند و نامبرده را به بهانه مهمانی به باغ برده و به قتل رساندند.

وی ادامه داد: نهایتاً پس از تحقیقات و معاینات پزشکی قانونی و اظهارات و اعترافات متهمین به اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص محکوم و رأی صادره در دیوان عالی کشور تأیید شد.

رییس کل دادگستری استان زنجانافزود: در راستای اجرای حکم و بنا به درخواست اولیای دم حکم قصاص یکی از قاتلین (م. ر) اجرا شد. اولیاء دم اجرای حکم قاتل دیگر را درخواست می‌کند که با تلاش اعضای شورای حل اختلاف زندان زنجان، شورای معتمدین زنجان و رضایت اولیای دم اجرای قصاص انجام نشد و با صلح و سازش مختومه شد که مشارالیه در مورخ ۱۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ از زندان آزاد و به کانون خوانده بازگشت.