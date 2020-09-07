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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۴۸

سه شنبه ۱۸ شهریور؛

همایش تاثیر دعا و نیایش در زندگی انسان در شهر کویته برگزار می‌شود

همایش تاثیر دعا و نیایش در زندگی انسان در شهر کویته برگزار می‌شود

​همایش «تاثیر دعا و نیایش در زندگی انسان» در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کویته برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین تقی زاده واقفی، وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کویته پاکستان از برگزاری همایش «تاثیر دعا و نیایش در زندگی انسان» در راستای برنامه های بین‌المللی دهمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع) در شهر کویته پاکستان خبر داد.

وی افزود: این همایش با حضور علمای شیعی و اهل سنت، از جمله حجج الاسلام «سید هاشم موسوی»، «جمعه اسدی»، «حسنین وجدانی» ائمه جمعه دو منطقه شیعه‌نشین شهر کویته، علامه شیرانی، مولانا «عبدالمتین آخوندزاده» رئیس اسبق جماعت اسلامی شهر کویته و ایالت بلوچستان با محور بررسی ادعیه صحیفه سجادیه برگزار می شود.

تقی زاده ادامه داد: صحیفه سجادیه معارف والایی را برای زندگی انسان مطرح کرده است، ادعیه مختلف این اثر گران سنگ در واقع باب دعا و وصل آدمی به خداوند را گشوده است.

​همایش تاثیر دعا و نیایش در زندگی انسان سه شنبه ۱۸ شهریور در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کویته برگزار می شود.

کد مطلب 5017733

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