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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۲۷

رئیس شورای شهر بجنورد خبر داد:

موافقت اولیه اعضای شورای شهر بجنورد با سرمایه‌گذاری در شهربازی

موافقت اولیه اعضای شورای شهر بجنورد با سرمایه‌گذاری در شهربازی

بجنورد- رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد از موافقت اولیه اکثریت اعضای شورای شهر بجنورد با طرح سرمایه‌گذاری در محل شهربازی بجنورد خبر داد.

بهمن جباری در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه سرمایه‌گذار احداث مجتمع مسکونی، تجاری و فرهنگی در محل پارک بانوان بوستان شهربازی بجنورد با اعضای شورای اسلامی بجنورد گفت: در این جلسه اکثریت اعضای شورای شهر موافقت اولیه خود را با اجرای این طرح اعلام کردند.

رئیس شورای اسلامی بجنورد تصریح کرد: شش عضو شورای شهر پس از استماع صحبت‌های سرمایه‌گذار و اصلاحیه‌های اعمال شده در پیش‌نویس اولیه این قرار داد موافقت اولیه خود را جهت اجرای این طرح اعلام نمودند.

وی با اشاره به جلسه کارگروه‌های حقوقی، فنی و عملیاتی شهرداری بجنورد با سرمایه‌گذار و اصلاح موارد اعتراضی افزود: در صورت ادامه همین روند در جلسه فوق‌العاده پنجشنبه هفته جاری این طرح در شورا تصویب خواهد شد.

بهمن جباری با اشاره به رفع برخی شبهات و بازنویسی دوباره قرارداد همکاری گفت: برخی از اعضای شورای شهر نسبت به ضمانت سهم ۲۲ درصدی شهرداری در این طرح ابراز نگرانی داشتند که در قرارداد جدید این سهم تثبیت و بر پایداری آن تاکید شد.

وی در ادامه بیان کرد: جلسات کمیسیون‌های شورای شهر تا پنج‌شنبه هفته جاری به صورت مستمر جهت بررسی و رفع برخی ایرادات جزئی اعضای شورای شهر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5017742

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