بهمن جباری در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه سرمایه‌گذار احداث مجتمع مسکونی، تجاری و فرهنگی در محل پارک بانوان بوستان شهربازی بجنورد با اعضای شورای اسلامی بجنورد گفت: در این جلسه اکثریت اعضای شورای شهر موافقت اولیه خود را با اجرای این طرح اعلام کردند.

رئیس شورای اسلامی بجنورد تصریح کرد: شش عضو شورای شهر پس از استماع صحبت‌های سرمایه‌گذار و اصلاحیه‌های اعمال شده در پیش‌نویس اولیه این قرار داد موافقت اولیه خود را جهت اجرای این طرح اعلام نمودند.

وی با اشاره به جلسه کارگروه‌های حقوقی، فنی و عملیاتی شهرداری بجنورد با سرمایه‌گذار و اصلاح موارد اعتراضی افزود: در صورت ادامه همین روند در جلسه فوق‌العاده پنجشنبه هفته جاری این طرح در شورا تصویب خواهد شد.

بهمن جباری با اشاره به رفع برخی شبهات و بازنویسی دوباره قرارداد همکاری گفت: برخی از اعضای شورای شهر نسبت به ضمانت سهم ۲۲ درصدی شهرداری در این طرح ابراز نگرانی داشتند که در قرارداد جدید این سهم تثبیت و بر پایداری آن تاکید شد.

وی در ادامه بیان کرد: جلسات کمیسیون‌های شورای شهر تا پنج‌شنبه هفته جاری به صورت مستمر جهت بررسی و رفع برخی ایرادات جزئی اعضای شورای شهر ادامه خواهد داشت.