عباس نجفی در گفتگو با مهر عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان همدان باید نسبت به تثبیت مالکیت اراضی دولتی و اخذ سند ترک برگی این اراضی اقدام کنند.

وی اظهار کرد: از آنجایی که یکی از عوامل و زمینه‌های زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی عدم تعیین تکلیف و اخذ سند ترک برگی برای اینگونه اراضی است؛ علیرغم ابلاغ و تذکر به مدیران در راستای ارسال فایل رقومی و نقشه UTM به اداره ثبت اسناد و املاک و پیگیری اخذ سند هنوز اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است .

نجفی با بیان اینکه در این زمینه قصور هیچ مدیری قابل پذیرش نیست، اضافه کرد: تکلیف مدیران پیش از این توسط دادگستری مشخص و ابلاغ شده و در صورت قصور و عدم اقدام عاجل در صیانت و حفاظت از اراضی ملی با دستگاه‌های خاطی برخورد خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان یادآور شد: اجرای طرح جامع حدنگار (کاداستر) و تثبیت مالکیت اراضی در سال ۹۳ به منظور مبارزه قاطع با زمین‌خواری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما متأسفانه بعد از گذشت ۶ سال هنوز در استان همدان به نقطه مطلوبی نرسیده است.