خبرنگاران گیلانی از حمایت های حقوقی برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به امضای تفاهم‌نامه سازمان بسیج رسانه استان گیلان و گروه حقوقی حامیان عدالت و توسعه سوما، اظهار داشت: این تفاهم‌نامه به منظور افزایش حمایت حقوقی از اصحاب رسانه در گیلان منعقد شد.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان با اشاره به برخی مفاد تفاهم‌نامه، افزود: ارائه وام قرض‌الحسنه تا سقف ۲۰ میلیون تومان به متقاضیان دریافت حمایت‌های حقوقی از جمله مفاد این تفاهم‌نامه است.

وی با بیان اینکه دوره‌های حقوق رسانه ویژه خبرنگاران گیلانی در سازمان بسیج رسانه برگزار می‌شود، تصریح کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه تمامی مشاوره‌های حقوقی برای خبرنگاران عضو سازمان بسیج رسانه گیلان رایگان انجام می‌شود.

پارسا با اشاره به اینکه خبرنگاران گیلانی با ارائه کارت سازمان بسیج رسانه می‌توانند از تخفیفات ویژه جهت استفاده از حمایت‌های حقوقی بهره‌مند شوند، گفت: بسیج رسانه حمایت از خبرنگاران و احقاق حقوق آن‌ها را وظیفه ذاتی خود می‌داند.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان گیلان با بیان اینکه اصحاب رسانه باید بدون ترس و با شجاعت به دنبال مطالبه‌گری جهت دفاع از حقوق مردم باشند، افزود: مسئولان باید نقدپذیری خود را تقویت کرده و از مطالبه‌گری اصحاب رسانه استفاده و استقبال کنند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مشاوره حقوقی رایگان در سازمان بسیج رسانه، خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه می‌توانند روزهای سه‌شنبه ساعت ۱۵ تا ۲۰ جهت دریافت مشاوره‌های حقوقی به نشان رشت، پل طالشان، نرسیده به دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسه حقوقی سوما مراجعه کنند.