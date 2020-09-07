آمادگی بسیج دانشجویی برای تربیت افسران جنگ نرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج دانشجویی، محمدجواد نیک روش در نشست اختتامیه نیمه اول دوره غیرمتمرکز طرح ولایت، این طرح را تربیتی بنیادین معرفی کرد و اظهار داشت: طرح ولایت صرفا یک طرح آموزشی نیست، یک طرح تربیتی بنیادین است که زمینه حضور دانشجویان به مثابه افسران جوان جنگ نرم را فراهم می کند.

وی به جایگاه ویژه حضرت آیت الله مصباح یزدی در طرح ولایت اشاره کرد و افزود: طرح ولایت مدرسه ای است که بزرگی آن به سبب بزرگی استاد این مدرسه است و عظمت حضور این استاد نه صرفا به جهت جایگاه علمی او است، بلکه به سبب منزلت ویژه ای است که وی در تشکیلات ولایی دارد.

رییس سازمان بسیج دانشجویی تصریح کرد: زانو زدن افسران جوان جنگ نرم در چنین مدرسه ای یقینا مقدس و موثر است، چنان که خروجی های این دوره در ربع قرن اخیر برجسته و ویژه است.

نیک روش همچنین طرح ولایت را یک طرح بنیادین در جنگ نرم خواند و اظهار کرد: امسال با وجود پیش بینی برای برگزاری با کیفیت طرح ولایت به علت شیوع کرونا در کشور و حفظ سلامتی دانش پژوهان امکان برگزاری دوره بصورت متمرکز و شبانه روزی فراهم نبود و کلاس ها در قالب دیگری و بصورت نیمه متمرکز برای علاقه مندان پیش بینی شد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری اخیرشان با دانشجویان، به موضوع جایگاه تحریف در نقشه دشمن برای به زانو در آوردن عناصر پیشران انقلاب اسلامی اشاره کردند، امروز ضرورت بیشتری وجود دارد تا پرشورتر و با شکوه تر این طرح برگزار شود.

رییس سازمان بسیج دانشجویی حضور پرشور افسران جنگ نرم را در گام دوم ضروری تر از گام اول دانست و گفت: در گام دوم نیاز به افسران جوان بیشتراز گام اول است چون در گام اول دشمن امید داشت تا از رهیافت جنگ سخت با مسیر انقلاب اسلامی مقابله کند اما بعد از ناکامی در عرصه های مختلف جنگ سخت و نیمه سخت مانند جنگ تحمیلی روز به روز به جنگ نرم اهتمام بیشتری دارد بنابراین نیاز است تا افسران جنگ نرم نیز بیش تر آماده مقابله با دشمن باشند.

نیک روش تصریح کرد: سازمان بسیج دانشجویی آمادگی کامل خود را اعلام می کند که چه در دوران کرونا و با اقتضائات ستاد ملی مقابله با کرونا و چه پس از آن با یک قوت مضاعف، با در نظر گرفتن همه ظرفیت ها زمینه تربیت افسران جنگ نرم را در شرایط مختلف فراهم کند.

وی افزود: امیدواریم زمینه بهره مندی سایر دانشجویان در عرصه بین الملل نیز که مشتاق تقویت مبانی خود و پایداری در برابر دشمن هستند از طرح ولایت فراهم شود.