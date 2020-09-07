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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۵۷

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا؛

پیش بینی «سی بی اس» درباره شانس بایدن و ترامپ از آرای الکترال

پیش بینی «سی بی اس» درباره شانس بایدن و ترامپ از آرای الکترال

نظر به اهمیت آرای الکترال کالج، یک شبکه خبری اقدام به انجام نظرسنجی درباره شانس هر یک از نامزدهای انتخابات آمریکا برای تصاحب این آرا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی شبکه «سی بی اس» نشان می‌دهد که به اعتقاد رأی دهندگان توزیع آرای الکترال کالج در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا به صورت زیر خواهد بود:
-جو بایدن: ۲۷۹ رای
-دونالد ترامپ: ۱۶۳ رای
-نامعلوم: ۹۶ رأی

الکترال کالج شامل ۵۳۸ عضو است و هر ایالتی بر اساس تقسیم بندی‌های خاص خود نمایندگانی را در آن دارد. وقتی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا رأی می‌دهند، در واقع با این رأی به نمایندگانشان در کالج الکترال حکم می‌کنند که به چه‌کسی رأی دهند.

اینکه هر ایالت چه تعداد نماینده در کالج الکترال دارد به جمعیت آن ایالت و نسبت آن به کل کشور بستگی دارد. ایالت‌های پرجمعیتی مانند کالیفرنیا، تگزاس، نیویورک، فلوریدا، پنسیلوانیا و ایلی‌نویز که بیشترین جمعیت را در میان ایالت‌های آمریکا دارند، بیشترین آرای الکترال را هم به‌خود اختصاص داده‌اند.

برای مثال کالیفرنیا با ۳۷ میلیون نفر، ۵۵ آرای الکترال دارد. یعنی هم در فهرست جمعیتی اول است و هم در فهرست آرای تعیین‌کننده رئیس‌جمهور.

نقطه ضعف مهم این سیستم (الکترال کالج) که ابزار اصلی منتقدان هم هست اینکه، ممکن است یک نامزد اکثریت آرای مردم را به‌دست نیاورده باشد اما اکثریت آرای الکترال را به‌دست بیاورد و برنده انتخابات شود؛ این مورد در انتخاباتی که منجر به پیروزی جرج بوش پسر و ترامپ گردید به خوبی نمایان شد.

کد مطلب 5017763
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      6 7
      پاسخ
      بایدن میبرد16
    • ناشناس IR ۱۷:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      4 6
      پاسخ
      ملت آمریکا جز احمق باشن که به کسی که راه میره خواب هست رای بدن، بایدن یعنی نابودی آمریکا وخاورمیانه،
    • علی IR ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      4 5
      پاسخ
      ترامپ برنده
    • IR ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
      0 2
      پاسخ
      شما پیرا خرفت کشورتونو ب باد می‌دین خرفتای یک دوست
      • IR ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
        0 0
        شما دارید به پیرها توهین میکنید.بهتر نیست مواظب حرف زدنمون باشیم.به ترامپ و بایدن هر چه دلت میخواد بگو ولی پیرهای دانا و فرزانه را «خرفت»نخوان
    • IR ۲۱:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      1 1
      پاسخ
      اگر ترامپ ببره در کوتاه مدت ممکنه به ضرر ایران باشد ولی ایرانی ها بهتر متوجه ماهیت آمریکا خواهند شد ولی با آمدن بابدن سر بریدن با پنبه شروع می شود و مسیولین فعلی نیز خواب بهتری می روند و این به ضررماس

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