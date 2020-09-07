پیش بینی «سی بی اس» درباره شانس بایدن و ترامپ از آرای الکترال

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی شبکه «سی بی اس» نشان می‌دهد که به اعتقاد رأی دهندگان توزیع آرای الکترال کالج در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا به صورت زیر خواهد بود:

-جو بایدن: ۲۷۹ رای

-دونالد ترامپ: ۱۶۳ رای

-نامعلوم: ۹۶ رأی

الکترال کالج شامل ۵۳۸ عضو است و هر ایالتی بر اساس تقسیم بندی‌های خاص خود نمایندگانی را در آن دارد. وقتی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا رأی می‌دهند، در واقع با این رأی به نمایندگانشان در کالج الکترال حکم می‌کنند که به چه‌کسی رأی دهند.

اینکه هر ایالت چه تعداد نماینده در کالج الکترال دارد به جمعیت آن ایالت و نسبت آن به کل کشور بستگی دارد. ایالت‌های پرجمعیتی مانند کالیفرنیا، تگزاس، نیویورک، فلوریدا، پنسیلوانیا و ایلی‌نویز که بیشترین جمعیت را در میان ایالت‌های آمریکا دارند، بیشترین آرای الکترال را هم به‌خود اختصاص داده‌اند.

برای مثال کالیفرنیا با ۳۷ میلیون نفر، ۵۵ آرای الکترال دارد. یعنی هم در فهرست جمعیتی اول است و هم در فهرست آرای تعیین‌کننده رئیس‌جمهور.

نقطه ضعف مهم این سیستم (الکترال کالج) که ابزار اصلی منتقدان هم هست اینکه، ممکن است یک نامزد اکثریت آرای مردم را به‌دست نیاورده باشد اما اکثریت آرای الکترال را به‌دست بیاورد و برنده انتخابات شود؛ این مورد در انتخاباتی که منجر به پیروزی جرج بوش پسر و ترامپ گردید به خوبی نمایان شد.