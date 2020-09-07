ایجاد ۲.۶ میلیون بشکه ظرفیت پالایشگاهی با توسعه گازرسانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریورماه) با اشاره به اینکه برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی با ۴۲۰ میلیون مترمکعب افزایش روزانه از ۲۸۰ میلیون مترمکعب در سال ۹۲ به رقم کنونی ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و تولید گاز از این میدان ۲.۵ برابر شده است، اظهار داشت: این به معنای ایجاد ۲.۶ میلیون بشکه ظرفیت پالایشی است، اگر ما می‌خواستیم پالایشگاه بسازیم باید ۱۰ پالایشگاه ۲۶۰ هزار بشکه‌ای می‌ساختیم تا بتوانیم سوخت کشور را تأمین کنیم.

وی افزود: در دولت دوازدهم، معادل ۲.۶ میلیون بشکه (پارس جنوبی) ظرفیت پالایشگاهی ایجاد شده است که این اقدام، سبب حفظ محیط زیست، مصرف سوخت ارزان و همچنین سبب شد نه تنهای هیچ سوختی وارد نکنیم بلکه یکی از بزرگترین صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی مایع شویم.

وزیر نفت گفت: اگر صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به سال ۹۱ چهار برابر شده، به برکت کار در پارس جنوبی و این گازرسانی محقق شده است.

وزیر نفت ادامه داد: اگرچه این بیماری (کرونا) برای ما مشکلاتی ایجاد کرده اما توسعه فناوری راه‌ها را کوتاه و ما را به هم نزدیک کرده است و می‌توانیم از این طریق با هم صحبت کنیم.

زنگنه با اشاره به اینکه بعضی از روستاهای مرزی این استان از نعمت گاز برخوردار نیستند که همه تلاشمان را برای گازدار کردن آنها انجام خواهیم داد، تصریح کرد: شرکت ملی گاز ایران این موضوع را پیگیری خواهد کرد که روستاهای مرزی با سرانه ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان اجرا شود، البته مناطق دیگر هم در کرمانشاه است.

وی با بیان اینکه البته کرمانشاه جزو پیشروترین استان‌ها از نظر گازرسانی نیست و مشکل مدیریتی در آنجا داشتیم که چند سالی است رفع شده و سرعت گازرسانی خوب شده است، افزود: هم‌اکنون ضریب نفوذ گازرسانی روستایی ۷۶ تا ۷۷ درصد است که تا پایان سال به نزدیک ۹۰ درصد می رسیم.

وزیر نفت با بیان اینکه البته کرمانشاه جزو پیشروترین استان‌ها از نظر گازرسانی نیست و مشکل مدیریتی در آنجا داشتیم که چند سالی است برطرف و سرعت گازرسانی مطلوب شده، افزود: هم‌اکنون ضریب نفوذ گازرسانی روستایی ۷۶ تا ۷۷ درصد است که تا پایان سال تلاش ما این است به نزدیک ۹۰ درصد برسیم.

وزیر نفت با اشاره به اینکه مناطقی مانند سرفیروزآباد در شهر کرمانشاه از نظر گازرسانی عقب است بر ضرورت تسریع گازرسانی سرپل ذهاب، پاوه، جوانرود تاکید کرد، گفت: این شهرها همیشه دژهای تسخیر ناپذیر در مقابل بیگانگان بودند؛ زیرا مناطق کوهستانی هستند و کار هم دشوار است، اما این سختی را همکاران ما هموار می‌کنند.

زنگنه افزود: از نظر بودجه برای گازرسانی به استان کرمانشاه برای اینکه به میانگین کشوری برسد همانگونه که پیش‌تر هم گفتم هیچ محدودیتی قائل نمی‌شویم و منابع آن را تأمین می‌کنیم، البته هم‌اکنون استان کرمانشاه در مجموع از نظر گازرسانی وضع خوبی دارد و تلاشمان این است برخورداری این استان را به ۹۸ درصد برسانیم.