مشکلات خانواده شهدا و فرزندان ایثارگران استان سمنان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله خجسته پور پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل بنیاد شهید استان سمنان در محل دفتر خود از سفر قریب‌الوقوع رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: پیگیری برای انعقاد تفاهم‌نامه زمین و مسکن و اشتغال خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات معیشتی خانواده شهدا و فرزندان ایثارگران استان سمنان رفع می‌شود، افزود: گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در بخش‌های مختلف جزو وظایف ذاتی مسئولان در رده‌های مختلف مدیریتی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به اینکه به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای برای تأمین زمین و مسکن و اشتغال خانواده‌های معظم شهدا و فرزندان ایثارگران استان منعقد می‌شود، اعلام کرد: عظمت و شأن خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران بر کسی پوشیده نیست و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در راستای حمایت همیشگی از این قشر فرزانه بکوشند.

ایجاد اشتغال برای فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران استان سمنان

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان نیز در این دیدار اظهار داشت: یک هزار و ۳۰۰ ایثارگر در استان سکونت دارند که بررسی مشکلات و پیگیری برای رفع مسائل معیشتی، مسکن و اشتغال آنان در دستور کار است.

حجت‌الاسلام حسن فریدون بابیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای با استاندار سمنان در راستای ایجاد اشتغال برای یک‌هزار فرزند شهید، جانباز و ایثارگران استان منعقد می‌شود، افزود: دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران هم در سفر یک‌روزه رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تدارک دیده‌شده است.