زلزله به ۷۵ واحد مسکونی رامیان خسارت زد / ارزیابی ادامه دارد

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۲ تیم ارزیاب در شهرستان رامیان حضور داشته و در حال بررسی و اعلام خسارت ناشی از وقوع زلزله هستند.

وی با بیان اینکه زلزله ۵.۱ ریشتری بامداد امروز (دوشنبه) به واحدهای مسکونی ۹ روستای رامیان خسارت زده است، افزود: هزار واحد مسکونی در این روستاها وجود دارد که تیم‌های ارزیاب مشغول بررسی و اعلام وضعیت این واحدها هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان ادامه داد: طبق آخرین اعلام تیم‌های ارزیاب ۷۵ واحد مسکونی خسارت دیده‌اند که ۹۹ درصد آن‌ها نیازمند بازسازی هستند.

وی تصریح کرد: ارزیابی از واحدهای خسارت دیده و تأسیسات زیربنایی ادامه دارد و تا پایان وقت اداری امروز ارزیابی به اتمام می‌رسد.

به گفته حسینی بر اثر وقوع این زلزله واحدهای مسکونی مقاوم سازی شده خسارت ندیده‌اند و بیشترین خسارت‌های از واحدهای مسکونی خشتی و گلی گزارش شده است.