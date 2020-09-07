خدمات ارائه شده به کودکان به عنوان یک «کالای عمومی» تلقی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعودی فرید با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «صبح بخیر ایران» با اشاره به اهمیت فوق العاده سنین زیر دبستان و لزوم تمرکز بر روی این سن برای پرورش نسل آینده، گفت: در برنامه ششم توسعه، پیشنهاد اختصاص ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی به منظور تحقق برنامه رشد و تکامل همه جانبه کودکان را مطرح کردیم زیرا اهمیت توجه به رشد و پرورش کودک در این سنین بسیار زیاد است و به ایران ۱۴۰۴ نخواهیم رسید مگر اینکه در حوزه کودکان زیر سن دبستان برنامه ریزی اساسی داشته باشیم.

وی افزود: برای رشد و پرورش کودکان در چهار محور: افزایش هویت دینی، افزایش هویت ملی، سبک زندگی و مهارت‌های زندگی؛ برنامه ریزی داریم و مقدماتی نیز در این خصوص انجام گرفته است. همچنین با توجه به اینکه بر اساس قانون شاخص‌های آموزشی و پرورش در مهدهای کودک بر عهده وزارت آموزش و پرورش و ارائه برنامه بر عهده سازمان بهزیستی گذاشته شده است، هر ساله محتوای یکسان و تأیید شده‌ای برای ابلاغ به مهدهای کودک تهیه می‌شود که بر اساس کتاب نامه رشد وزارت آموزش و پرورش، طراحی و تدوین شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به برنامه مشترک «رشد و تکامل همه جانبه کودکان» که بین نهادهای مختلف بهزیستی، وزارت بهداشت و آموزش و پرورش مشترک است نیز اشاره کرد و افزود: در مهدهای کودک نگاه ما نباید صرفاً آموزش به کودک به شکل صرف باشد بلکه لازم است که کودک به مثابه کودک در نظر گرفته شود و از جنبه‌های مختلف به او توجه شود.

وی افزود: پیشنهاد ما برای کاهش مشکلات در حوزه مهدهای کودک این است که خدمات و اقداماتی که برای کودکان در سنین زیر دبستان انجام می‌شود نیز به عنوان یک کالای عمومی تلقی شود و دولت تلاش کند تا آن را به رایگان در اختیار مردم قرار دهد.

فرید در خصوص شهریه مهدهای کودک نیز گفت: شهریه‌ای که هر سال برای مهدهای کودک مصوب و ابلاغ می‌شود، برای مهدهای کودک شهری اعلام می‌شود و این در صورتی است که از ۱۵ هزار و ۵۰۰ مهد کودک که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، بیش از ۷ هزار مهد در مناطق روستایی قرار دارند که متوسط شهریه دریافتی ماهانه آنها مبلغی در حدود ۲۰ هزار تومان است.

وی با شاره به طرح یک وعده غذای گرم در مهدهای حاشیه‌ای نیز گفت: به منظور برقراری عدالت اجتماعی از چندین سال قبل طرح یک وعده غذای گرم را در روستا مهدها و مهدهای حاشیه‌ای استان محروم کشور که سو تغذیه کودکان در آنها به شکل بارزتری نمودار شده بود اجرایی شده است و اثر بخشی این اقدام بر اساس گزارش ناظر وزارت بهداشت، کاهش ۵۰ درصدی سو تغذیه در مناطقی که سه سال پی در پی مشمول اجرای این طرح شده‌اند را نشان می‌دهد.

وی افزود: نگاه ما باید کل نگر باشد و برای کودکی از سو تغذیه رنج می‌برد، بهترین نوع آموزش نیز اثر بخش نخواهد بود و البته با نقطه آرمانی خود در این زمینه نیز تفاوت معنا داری داریم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین به اختلاف نظر بین بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: این اختلاف نظر بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی که متولی مهدهای کودک را به صورت مشترک بهزیستی و آموزش و پرورش معرفی کرده است، شکل گرفته است و لازم است که متولی واحد برای مهدهای کودک معرفی شود.

وی با اشاره به لزوم ارائه آموزش‌های غیر مستقیم به کودکان در مهدهای کودک نیز گفت: آموزش‌هایی که به کودکان ارائه می‌شود عمدتاً از طریق قصه و نمایش و بازی و به شکل غیر مستقیم انجام می‌شود که آموزش مربیان مهدهای کودک نیز از طریق جهاد دانشگاهی انجام می‌شود. همچنین سرود مهدهای کودک با کمک شاعران بنام حوزه شعر کودک کشور طراحی شده است و در آموزش مهارت‌های زندگی نیز با استفاده از اشعار صاحب نظران و موسیقی‌های مناسب، محتوای جذاب تهیه و ارائه شده است.

مشکلات مالی گریبانگیر مهدهای کودک

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص مشکلات مهدهای کودک نیز گفت: مبحث نیروی انسانی در مهدهای کودک کلیدی و مهم است و لزوم حمایت از ثبات و امنیت شغلی مربیان مهدهای کودک نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تمامی مربیان دوره‌های آموزشی را طی می‌کنند و همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم است که این افراد گزینش شوند و با توجه به اینکه مهدهای کودک خصوصی و خودگردان هستند و کمک‌های دولتی نیز دریافت نمی‌کنند و باید مصوبه‌های تأمین اجتماعی را نیز رعایت کنند (پرداخت حداقل حقوق، بیمه و…) که این چندگانگی باعث سردر گمی و همچنین از بین رفتن امنیت شغلی مربیان مهدهای کودک می‌شود.

وی افزود: همچنین با وجود اینکه مهدهای کودک مراکز آموزشی و پرورشی هستند و باید از معافیت‌هایی در پرداخت هزینه‌های جاری مصرفی و مالیات برخوردار باشند، همچنان مراکز عادی تلقی می‌شوند و مالیات پرداخت می‌کنند و با وجود پیگیری‌ها و رایزنی‌های سازمان بهزیستی در این خصوص نیز هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

فرید با اشاره به دریافت شهریه به صورت ماهانه در مهدهای کودک نیز گفت: مهدهای کودک مثل مدارس غیر انتفاعی شهریه سالانه و یک جا دریافت نمی‌کنند و همین موضوع باعث شد تا در زمان شیوع کرونا برخی از مهدهای کودک بدون درآمد باشند و ورشکسته و تعطیل شدند. همچنین با وجود تمامی این مشکلات با توجه به پیگیری خانواده‌ها، مهدهای کودک بازگشایی شدند و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در مناطق قرمز با پذیرش یک سوم از جمعیت کودکان و در مناطق زرد و سفید با پذیرش نیمی از جمعیت کودکان، به کار خود ادامه دادند تا دغدغه والدین برطرف شود.