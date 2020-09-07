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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۴۵

با حضور وزیر نیرو؛

۱۴ پروژه حوزه برق در یزد افتتاح شد

۱۴ پروژه حوزه برق در یزد افتتاح شد

یزد ـ امروز در مراسمی با حضور وزیر نیرو، ۱۴ پروژه حوزه برق استان یزد افتتاح و بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نیرو صبح دوشنبه با حضور در شهرک فولاد اشکذر از پست ۲۳۰/۶۰ کیلوولت خضرآباد با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان بهره برداری کرد.

همچنین هشت پروژه فوق توزیع و خط انتقال نیروی برق، دو نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت ۱۶ مگاوات، سه نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۸ مگاوات نیز امروز از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.

مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح‌ها، ۳۰۳ میلیارد تومان است که عمده آن توسط بخش خصوصی تأمین شده است.

این پروژه‌ها در قالب پویش هر هفته «الف_ب_ایران» در شهرستان‌های اشکذر، اردکان، مهریز، یزد، خاتم و تفت به بهره برداری رسید.

وزیر نیرو امروز همچنین در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد شرکت کرد.

کد مطلب 5017813

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