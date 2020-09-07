استان البرز نیازمند برند فرهنگی و هنری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل آجرلو پیش از ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس حوزه هنری استان البرز با تاکید بر اینکه استان سرافراز البرز نیاز به کار و فعالیت زیادی دارد، اظهار کرد: وظیفه ما این است که هرچه توان داریم برای این منظور خرج کنیم.

وی در ادامه ضمن قدردانی از استانداری البرز، سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای ارزشی که مجموعه حوزه هنری را تنها نگذاشتند، گفت: هنرمندان و اهالی رسانه ولی نعمتان ما هستند علی رغم همه کمی‌ها و کاستی‌ها همیشه همراه بوده اند.

رئیس سابق حوزه هنری استان البرز ادامه داد: هرزمان در حوزه هنری نیاز بوده که فعالیتی را انجام دهیم هنرمندان دست ما را گرفتند و به ما کمک کردند در این سال‌ها تلاش کردیم کمبودهای این حوزه را مرتفع کنیم.

آجرلو افزود: قطعاً در حوزه هنری و مجموعه فرهنگ و هنر استان برای هنرمندان کم و کاستی‌هایی وجود دارد اما ظرفیت هنری و فرهنگی در استان ما بیش از آن چیزی که مسئولین تصور می‌کنند، بالا است پس لازم است که تلاش مضاعف داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه استان البرز از نبود برند مشخص فرهنگی و هنری رنج می‌برد، گفت: برای هویت بخشی به استان کم کاری شده است، تلاش کردیم تا برخی جشنواره را در استان البرز برگزار و برخی از پروژه‌ها را کلید بزنیم.

گفتنی است؛ در این مراسم اسماعیل آجرلو تودیع و محمد مهرابی به عنوان سرپرست جدید حوزه هنری استان البرز معارفه شد. وی پیش از این معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز بوده است.