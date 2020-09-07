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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۳۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

توزیع یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۶۷۱ پرس غذای گرم بین نیازمندان 

توزیع یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۶۷۱ پرس غذای گرم بین نیازمندان 

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از توزیع یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۶۷۱ پرس غذای گرم در مرحله دوم رزمایش ایران همدل در قالب طرح اطعام حسینی خبر داد.

سید ابوالفضل پرپنچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رزمایش ایران همدل از ابتدای ماه محرم با شعار از یکدیگر گره گشایی می‌کنیم در حال اجرا است، گفت: این رزمایش در قالب دو طرح اطعام حسینی با هدف تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم میان نیازمندان و در قالب طرح احسان حسینی با هدف تهیه، بسته بندی و توزیع بسته‌های حمایتی در بین نیازمندان تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

وی گفت: اجرای مرحله دوم رزمایش ایران همدل با افتتاح ۷۲ آشپزخانه ویژه طرح اطعام حسینی توسط کمیته امداد استان تهران در سطح استان راه‌اندازی شد و اکنون به ۱۴۰ آشپزخانه افزایش یافته است.

وی افزود: از ابتدای ماه محرم تاکنون یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۶۷۱ پرس غذای گرم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، طبخ و میان نیازمندان توزیع شده است.

پرپنچی همچنین به توزیع ۷۸ هزار و ۸۳۵ بسته سبد کالا با کمک خیران در مرحله دوم رزمایش ایران همدل میان خانواده‌های نیازمند استان اشاره و بیان کرد: ارزش این تعداد سبد کالای توزیع‌شده بیش از هشت میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

کد مطلب 5017837
مهناز قربانی مقانکی

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