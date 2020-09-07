دستاوردهای سایپا قابل تقدیر است

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، امیر سرتیپ دوم خلبان مهدی هادیان در بازدید از گروه خودروسازی سایپا و فرآیند تولید و طراحی در این مجموعه و همچنین امضای پیش نویس تفاهم نامه همکاری‌های مشترک، اظهارداشت: گروه خودروسازی سایپا یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است و قطعاً با شعار جهش تولید که مقام معظم رهبری برای سال جاری در نظر گرفتند این شرکت خودروساز می‌تواند به شکوفایی دست پیدا کند.

امیر هادیان با بیان اینکه همکاری مشترک بین ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و گروه خودروسازی سایپا اتفاق بزرگی است، افزود: زمانی که تخصص، تعهد، فناوری و امکانات در کنار یکدیگر قرار گیرد نتیجه آن منجر به رشد و پیشرفت می‌شود. بدین جهت همکاری مشترک می‌تواند نتایج خوب و مثبتی را برای کشور به ارمغان داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به زیرساخت‌هایی که در زمینه تولید خودرو در گروه خودروسازی سایپا شکل گرفته و با وجود تفکر جهادی، تخصص و تعهدی که مدیران و مهندسان این مجموعه دارند، اتفاقات بزرگی در تولید و صنعت خودرو رقم خواهد خورد.

افزایش تعاملات بین حوزه نظامی و صنعت خودرو

امیر سرتیپ دوم خلبان هادیان، با بیان اینکه صنعت خودرو با همکاری حوزه نظامی به دنبال هم افزایی است، تصریح کرد: خودروسازان و بخش‌های نظامی و دفاعی ظرفیت‌های زیادی دارند که قطعاً با همکاری مشترک و افزایش تعاملات می‌توانند ضمن استفاده از ظرفیت‌ها، نیازهای یکدیگر را مرتفع کنند.

وی با بیان اینکه ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بخش‌های متعددی دارد که می‌تواند به بخش صنعت خدمات و امکانات بدهد، گفت: به غیر از توان دانشگاهی و مهندسی، ما توانسته ایم در صنعت هواپیمایی که پیچیدگی‌های خاصی دارد ورود تخصصی داشته باشیم، بسیاری از هواپیماها که به دلیل تحریم‌های ظالمانه زمین گیر شده بود توسط مهندسان ما دوباره به پرواز درآمد.

می‌خواهیم تجارب خود را در اختیار سایپا قرار دهیم

معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: امروز نیروهای مسلح نسبت به گذشته پیشرفت محسوسی داشته و دستاوردهای خوبی در بخش‌های تجهیزات به دست آمده است لذا می‌توان بخشی از این دستاوردها را برای توسعه صنعت خودرو استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی و همکاری‌های مشترک می‌توان کمیته‌های تخصصی بین گروه خودروسازی سایپا و ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد، افزود: در آینده‌ای نزدیک میزبان مدیران سایپا خواهیم بود تا بتوان درباره همکاری‌های مشترک به تفاهم‌های بیشتری دست پیدا کنیم؛ ما می‌خواهیم تجارب و دستاورد سال‌هایی که کشور تحریم بود را در اختیار سایپا قرار دهیم تا این مجموعه بتواند مسیر رشد و توسعه را با سرعت بیشتری طی کند.

امیر سرتیپ دوم خلبان هادیان با اظهار این مطلب که دستاوردهای سایپا قابل تقدیر و در شأن انقلاب اسلامی است، گفت: امیدوارم با همکاری یکدیگر باعث توسعه کشور شویم و روز به روز اثرات تحریم‌های ظالمانه را در اقتصادمان کمرنگ‌تر کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت‌هایی که در این گروه صنعتی صورت گرفته، آینده صنعت خودروسازی بسیار مناسب و مطلوب خواهد بود و رونمایی از محصولات جدید و تنوع محصولی که صورت گرفته قابل تقدیر است.

معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز نگاه سایپا، نگاه ایده آل گرایی به یک محصول است، ادامه داد: افرادی که در بخش‌های نظامی فعالیت می‌کنند برای آنکه یک پروژه به سرانجام برسد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را برای یک محصول و یا فعالیت الزامی می‌دانند تا خروجی مشمول استاندارد نظامی شود؛ بر این اساس فعالیت سایپا از نظر ما حائز استانداردهای نظامی است.

وی گفت: محصولاتی که قرار است سایپا در آینده‌ای نزدیک تولید کند و هنوز از آن به صورت رسمی رونمایی نشده بیانگر آن است که خودروها با توجه به خواست و سلیقه مردم و حتی قابل رقابت با برندهای به نام خواهد بود و این اتفاق بزرگ و مهمی در صنعت خودرو است.

خودکفایی در تولید قطعات استراتژیک

رئیس هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا هم در این دیدار گفت: مهم‌ترین دغدغه صنعت خودرو این است که بتواند در قطعات الکترونیکی و مکانیکی مربوط به خودرو به خودکفایی برسد که به طور قطع با همکاری نیروی هوایی ارتش این مهم محقق خواهد شد.

معصوم نجفیان اظهارداشت: با توجه به پتانسیل‌هایی که در نیروی هوایی ارتش وجود دارد، ضمن تحقق خودکفایی در تولید برخی از قطعات استراتژیک خودرو، می‌توان کارهای خوب و مشترکی را آغاز کرد.

رئیس هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا با اشاره به امضای پیش نویس تفاهم نامه همکاری، تصریح کرد: امضای پیش نویس تفاهم نامه همکاری با نیروی هوایی ارتش قطعاً یک پشتوانه بزرگ برای فعالان صنعت خودرو خواهد بود.

گفتنی است در پایان مراسم بازدید، پیش نویس تفاهم نامه همکاری‌ها برای توسعه و تعمیق روابط، بین گروه خودروسازی سایپا و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امضا شد و قرار است به زودی این پیش نویس به مرحله تفاهم نامه مشترک برسد.