۳۳۵ هزار بیمار کرونایی بهبود یافتند/ فوت ۱۱۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر دوشنبه در تماس تصویری با شبکه خبر سیما، به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

وی با اشاره به ثبت ۲۱۵۲ مورد جدید کرونا در شبانه روز گذشته، گفت: آمار مبتلایان به کرونا در کشور به ۳۸۸ هزار و ۸۱۰ نفر رسیده است.

لاری با اشاره به ۱۱۷ مورد فوتی در شبانه روز گذشته، آمار کلی جان باختگان کرونا در کشورمان تا ظهر دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹ را ۲۲ هزار و ۴۱۰ نفر اعلام کرد.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تا کنون ۳۳۵ هزار نفر از بیماران بهبود یافته‌اند و ۳۷۳۳ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

وی افزود: سه میلیون و۴۰۶ هزار و ۵۵ مورد آزمایش کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

لاری گفت: بر اساس آخرین اطلاعات کرونا در کشور، استان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.

وی افزود: همچنین استان‌های آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.