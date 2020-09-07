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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۱۷

تصمیم جدید وزیر آموزش و پرورش/ حضور دانش آموزان الزامی نیست

تصمیم جدید وزیر آموزش و پرورش/ حضور دانش آموزان الزامی نیست

وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده تصمیم بر این شد که برای حضور دانش‌آموزان در مدارس الزامی نباشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محسن حاجی میرزایی گفت: ما موظفیم خدمات آموزشی را به همه دانش آموزان ارائه کنیم و تدابیر لازم اندیشیده شده است و امکان آموزش حضوری، آموزش تلویزیونی و آموزش از طریق سامانه شاد را فراهم کرده‌ایم.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: از نظر ما اولویت با آموزش حضوری است و ما توصیه آموزش حضوری داریم چون در مدرسه تقویت آموزش ذهنی و روانی دانش آموزان داریم و آموزش شکل بهتری می‌گیرد.

وی تاکید کرد: دانش آموزان باید یکی از دو روش حضوری یا مجازی را انتخاب و به مدرسه اعلام کنند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در شیوه نامه وزارت بهداشت نیز آمده است دانش آموزانی که در مدارس حضور می‌یابند، ساعات کوتاهی در مدرسه خواهند بود و بنابراین باید بخشی از آموزش‌های آنها نیز به صورت غیرحضوری انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: گزارشی از ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا در چند روز گذشته در مدارس نداشته‌ایم ولی ما به نگرانی خانواده‌ها احترام می‌گذاریم و آنها مختار هستند که آموزش حضوری و یا غیر حضوری را انتخاب کنند.

حاجی میرزایی یادآور شد: آمارهای تدریجی ما هم نشان می‌دهد تا چند روز گذشته بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان آموزش حضوری را انتخاب کردند و بقیه دانش آموزان آموزش مجازی و تلویزیونی را ترجیح دادند.

کد مطلب 5017860

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      15 0
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      از اول چرا بررسی نکردند ای داد از این مسئولان بی کفایت که مردم را بیچاره کردن با این تصمیمات بی خود
    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      14 0
      پاسخ
      بیخود کردیدمیگید حضوری انتخاب کردن هرگز کسی راضی نیست بچه اش تومدرسه های بی کیفیت ایران کرونا بگیره مگه درس خونده هاش چه عاقبتی پیداکردن که اینا جا بمونن
    • سنا IR ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      11 1
      پاسخ
      حضور معلم ها چی برای دانش آموز از خودتان سلب مسولیت کردید برای معلمان چی
    • ☺☺ IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      11 1
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      خودشون هم نمی دونن دارن چیکار می کنن
      • IR ۱۶:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
        7 0
        چرا میفرستید مدرسه برادر من شما انجام نده خودشون می فهمیدند اینها بچه کوچیک ندارند که بفهمند و درد مردم رو درک کنند
    • IR ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      3 0
      پاسخ
      اگه شما فهمیدید به ما هم بگید. جون بچه ها و مردم بازیچه شده.
    • ناشناس IR ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      4 0
      پاسخ
      اخه یکی نیست به این بگه مگه توو ۲ روز کرونا خودش و نشون میده که میگی توو این چند روز هیچ دانش آموزی به کرونا مبتلا نشده
    • IR ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      4 0
      پاسخ
      لطفاً آقای وزیر ندانم کار به کار اصلی خود برگردد.
    • غلامی IR ۱۹:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      3 0
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      به نظر من که نظر خیلیاست بازشدن مدارس کار اشتباه است ولی وقتی تو شاد درس نمیدن و یه جورایی مارو مجبور میکنن بچمونو به مدرسه بفرستیم اگه زحماتتون نمیشه یا جوری خدمات بدید که مردم و توی دو راهی ن
    • مریم IR ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
      2 0
      پاسخ
      دست مافیا تو اموزش و پرورش هم زد بیرون فقط میخواستند شهریه های سنگین رو از مردم بگیرند وکلی لوازم و تحریر فروش بره ... چقدر ما بیچاره هستیم که همچین افرادی سرنوشتمون رو رقم میزنند

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