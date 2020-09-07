تصمیم جدید وزیر آموزش و پرورش/ حضور دانش آموزان الزامی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محسن حاجی میرزایی گفت: ما موظفیم خدمات آموزشی را به همه دانش آموزان ارائه کنیم و تدابیر لازم اندیشیده شده است و امکان آموزش حضوری، آموزش تلویزیونی و آموزش از طریق سامانه شاد را فراهم کرده‌ایم.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: از نظر ما اولویت با آموزش حضوری است و ما توصیه آموزش حضوری داریم چون در مدرسه تقویت آموزش ذهنی و روانی دانش آموزان داریم و آموزش شکل بهتری می‌گیرد.

وی تاکید کرد: دانش آموزان باید یکی از دو روش حضوری یا مجازی را انتخاب و به مدرسه اعلام کنند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در شیوه نامه وزارت بهداشت نیز آمده است دانش آموزانی که در مدارس حضور می‌یابند، ساعات کوتاهی در مدرسه خواهند بود و بنابراین باید بخشی از آموزش‌های آنها نیز به صورت غیرحضوری انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: گزارشی از ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا در چند روز گذشته در مدارس نداشته‌ایم ولی ما به نگرانی خانواده‌ها احترام می‌گذاریم و آنها مختار هستند که آموزش حضوری و یا غیر حضوری را انتخاب کنند.

حاجی میرزایی یادآور شد: آمارهای تدریجی ما هم نشان می‌دهد تا چند روز گذشته بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان آموزش حضوری را انتخاب کردند و بقیه دانش آموزان آموزش مجازی و تلویزیونی را ترجیح دادند.