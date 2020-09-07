زلزله رامیان به بناهای تاریخی گلستان آسیب وارد نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجریظهر دوشنبه در گفتگو باخبرنگاران اظهارکرد: در پی وقوع زلزله ۵.۱ ریشتری با مرکز شهرستان رامیان با توجه به شدت زلزله و اهمیت بناهای تاریخی واقع در شهرستان رامیان، بررسی ابنیه تاریخی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: از اوایل امروز (دوشنبه) کارشناسان میراث فرهنگی ابنیه تاریخی این منطقه را بررسی کرده که خوشبختانه، گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که آسیبی به بناهای تاریخی وارد نشده است.

گفتنی است ساعت دو و چهار دقیقه بامداد دوشنبه زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر در عرض جغرافیایی ۳۷.۰۲ و طول جغرافیایی ۵۵.۱۰ و در عمق ۹ کیلومتری از سطح زمین به مرکز شهرستان رامیان، استان گلستان را لرزاند.