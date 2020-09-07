پدافند غیرعامل در نقاط حیاتی نفت و گاز استان بوشهر تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح دوشنبه در نشست پدافند غیر عامل بخش ویژه خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ به‌عنوان مرکز ثقل صادرات ایران اسلامی مکانی مهم و راهبردی است.

وی با اشاره به اینکه تأسیسات عظیم صنایع نفت و گاز در استان بوشهر مستقر هستند تصریح کرد: با توجه به استقرار صنایع متعدد در استان باید زنجیره محکمی در حوزه پدافند غیر عامل در استان ایجاد کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: دو نقطه حیاتی کشور در حوزه نفت و گاز در استان بوشهر وجود دارد و نسبت این نقاط حیاتی تمام مسئولان استان مسئول هستند.

خورشیدی گفت: نباید تداخل در حوزه پدافند عامل و غیرعامل داشته باشیم. مخاطرات فرآیندی باید در اولویت قرار گیرد، زمان بندی قبل از اجرای هر طرح مشخص شود و از فعل خواهد شد باید بپرهیزیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: حوادث منتظر طراحی و برنامه ریزی نخواهند ماند.