واردات نهاده های دامی از طریق مرز باشماق مریوان تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدفرید سپری ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کردستان، اظهار داشت: جهاد کشاورزی به دنبال وارد کردن ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویا از طریق مرز باشماق است که اگر توسط وزارت صمت تایید شود، می‌توان مشکل کمبود کنجاله سویا را حل کرد.

وی در خصوص اصلاح جیره طیور، بیان کرد: در حال حاضر از کنجاله کلزا نیز در مرغداری‌ها استفاده می‌شود و درصد ذرت مصرفی نیز افزایش یافته و کنجاله سویای کمتری استفاده می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: چند ماهی است مشکلاتی در تامین نهاده‌های دام و طیور بویژه سویا در کشور داریم و کمبود این نهاده باعث گرانی و ایجاد بازار آزاد شده است.

سپری بر ورود به برنامه ریزی برای تولید نهاده‌های دام و طیور در داخل کشور و استان تاکید کرد و ادامه داد: با اصلاح و بازنگری در جیره مرغ و میزان تولید آن بر اساس نهاده‌های موجود می‌توان مشکل پیش آمده را مدیریت و نیاز بازار را تنظیم کرد.

وی با بیان اینکه در مقطعی برای واردات سویا به کشور مشکلاتی ایجاد شد، یادآور شد: براساس رایزنی‌هایی که صورت گرفته بزودی از مرز باشماق کنجاله سویا وارد کشور می‌شود.

سپری با اشاره به اینکه توانایی واردات روزانه ۵۰۰ هزار تن سویا به کشور از طریق مرز باشماق را داریم، بیان کرد: براساس اخرین گزارش ارائه شده مسوولان کشوری، خریدهایی انجام شده تا پایان شهریور روند ورود نهاده‌های دامی به کشور بهبود یافته و مشکل کمبود بر طرف می‌شود.