اخطار محیط زیست به هفت شهرداری در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شیدا اکار در تشریح این خبر با اشاره به اینکه کارشناسان این اداره به منظور نظارت بر اجرای موارد ابلاغی در خصوص رفع نواقص موجود در ایستگاه‌های انتقال زباله دوباره از این مراکز بازدیدکردند، گفت: متأسفانه هنوز در برخی از مراکز ملاحظات زیست محیطی بطور کامل رعایت نشده و بر همین اساس اخطاریه مجدد برای شهرداری‌ها صادر شد.

وی با تصریح اینکه این بازدیدها و پایش ها بطور دوره‌ای و یا موردی بصورت سرزده انجام می‌شود، افزود: شهرستان شهریار دارای هفت ایستگاه انتقال زباله متعلق به هفت شهرداری است که پیگیری برای رفع نواقص کامل آنها در دستور کار این اداره قرار دارد.

اکاردر ادامه با بیان اینکه در پایش های اخیر از این مراکز، مواردی از پسماندسوزی و تفکیک ضایعات مشاهده شد، تصریح کرد: این موضوع اقدام سریع مسئولان و متولیان حوزه مدیریت پسماندها را به منظور جلوگیری از ایجاد و انتشار آلودگی می‌طلبد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار در پایان تاکیدکرد: در این خصوص محیط زیست دغدغه داشته و درصورت هرگونه اهمال کاری در اجرای ضوابط که منجر به ایجاد آلودگی شود، متخلفان به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به مرجع قضائی معرفی می‌شوند.