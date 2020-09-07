به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسدروز ظهر دوشنبه در نشست پدافند غیر عامل بخش ویژه خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ را می‌توان به عنوان ایران کوچک معرفی کرد که نقش مهمی را در صادرات نفت کشور داشته است.

وی به اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کرونا در جزیره خارگ اشاره کرد و ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته در طرح مقابله با کرونا، شاهد وضعیت مطلوبی در این جزیره و دریافت نمره قبولی هستیم.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به استفاده از ظرفیت و توان متخصصان داخلی خاطرنشان کرد: یکی از نقاط قوت این شرکت در حوزه بهسازی و ایمن سازی تأسیسات نفتی افزایش توان عملیاتی است.

وی ادامه داد: در همین راستا طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته پروژه‌ها و طرح‌های خوبی به منظور ایمن‌سازی و بهسازی فعالیت‌های عملیاتی پایانه‌های نفتی در جزیره خارگ در دست اجرا است.

اسدروز بیان کرد: سناریوهای مختلف توسط کارگروه‌های فنی و پدافند غیرعامل در حوزه‌های مختلف صنایع تحت پوشش این شرکت تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران افزود: آمادگی لازم برای مواجه با هرگونه بحران در این شرکت به همت جوانان بومی و خدوم ایران اسلامی وجود دارد.