مشکل کمبود نهاده های دامی تا پایان شهریور ماه رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خالد جعفری ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کردستان، اظهار کرد: در خصوص نهاده‌های دامی چند ماهی است که در کشور با مشکلات تأمین آن مواجه هستیم که همین امر باعث شده قیمت این نهاده‌ها در بازار آزاد با افزایش مواجه شود.

وی افزود: در بحث کنجاله سویا ما مشکلی برای تأمین این نهاده مورد نیاز نداریم اما چون دانه روغنی سویا پیش از ورود کنجاله سویا به بازار به کارخانه روغن‌گیری تحویل داده می‌شود این عرضه زمان بر خواهد بود.

معاون اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: حجم واردات نهاده‌های دامی بسیار سنگین است و بیشترین ارز دولتی برای خرید نهاده‌های دامی تخصیص می‌یابد.

جعفری یادآور شد: در حال رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی هستیم تا دو هزار تن از ذخایر استراتژیک موجود در استان آزاد شود تا بتوانیم بخشی از نیاز مرغداران را تأمین کنیم.

وی بیان کرد: مرغداران نیز باید وارد فاز تولید شوند و تنها به دنبال جوجه‌ریزی نباشند تا هم بتوانند نیاز بازار را تأمین کنند و هم کمبود نهاده‌های دامی نداشته باشند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان گفت: در بحث تولیدکنندگان جوجه و مرغ مادر نیز قیمت جوجه‌ها زیر قیمت تولید ارائه می‌شود و این واحدها ضرر ده هستند و نیاز است در راستای حمایت از آنان نیز برنامه‌ریزی داشت.

جعفری اظهار کرد: جیره طیوری که در ایران مصرف می‌شود بهترین جیره دنیا است و همین مسئله باعث شده میزان ضریب تبدیل در مرغداری‌های کشور بیش از تمام دنیا باشد.

وی افزود: در خصوص گوشت قرمز و دام نیز با توجه به اینکه میزان مصرف این محصول با سرانه درآمد مردم سر و کار دارد، تولید دام مازاد داریم چرا که مصرف آن پایین آمده است.

معاون اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: در کنار این مسئله در کشور همسایه ما قیمت گوشت قرمز چندین برابر قیمت حال حاضر کشور است و اما با توجه به اینکه صادرات دام زنده ممنوع است دامداران با ضرر و زیان مواجه هستند.

جعفری یادآور شد: قیمت گوشتی که امروز وارد کشور می‌شود بسیار بالاتر از قیمت گوشت داخل کشور خریداری می‌شود و این با حمایت از تولید داخلی مغایرت دارد و این نشان می‌دهد این سیاست اشتباهی در راه حمایت از مصرف کننده است.

وی بیان کرد: هیچ دامداری حاضر نیست با قیمت ۷۲ هزار تومان دام مورد نیاز خود را به دولت بفروشد و حداقل قیمت باید ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان باشد تا بتواند بخشی از هزینه‌های خود را جبران کند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان گفت: در بحث روغن، برنج و شکر با توجه به اینکه ارز برای واردات این کالاها تخصیص نمی‌یابد با روند افزایشی مواجه می‌شوند و نیاز است برای افزایش بی رویه قیمت‌ها نظارت بر بازار افزایش یابد.