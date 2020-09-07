وزارت نفت نگاهی ویژه به پدافند غیرعامل در نقاط حساس و حیاتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ علیخانی ظهر دوشنبه در نشست پدافند غیر عامل خارگ اظهار داشت: وزارت نفت در حوزه پدافند غیرعامل در نقاط حساس و حیاتی کشور اقدامات مناسبی به سر انجام رسانده است.

وی با اشاره به اینکه جزیره خارگ یکی از این نقاط مهم و راهبردی بشمار می‌رود افزود: شرکت‌های نفتی مستقر در جزیره خارگ دارای بخش‌های ویژه در بحث مدیریت بحران و پدافند غیرعامل هستند.

معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: شرکت ملی نفت ایران با قدرت و تمامی امکانات خود آمادگی لازم برای قوی کردن ساختار پدافند غیر عامل جزیره خارگ را دارد و مطمئناً از ظرفیت‌های مختلف در این زمینه استفاده خواهد شد.

علیخانی گفت: همدلی و هم‌زبانی در حوزه پدافند غیرعامل یک کلید راهبردی برای برون رفت از بحران‌های احتمالی خواهد بود.