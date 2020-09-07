شناسایی ۱۵۱ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان/۹ نفر جان باختند

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در ۲۲ شهرستان استان اصفهان که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قرار دارند، اظهار داشت: در این بازه زمانی ۱۵۱ بیمار جدید در مراکز درمانی اصفهان بستری شده‌اند.

وی به بهبود بیماری و ترخیص ۱۲۵ بیمار مبتلا به کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۹۹۲ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی استان اصفهان بستری هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۰ بیمار مبتلا به کرونای بستری شده در بیمارستان‌های اصفهان در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند، اضافه کرد: همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۴ بیمار مشکوک به کرونا جان باخته‌اند که تاکنون تست کرونای ۹ نفر از آنها مثبت بوده است.