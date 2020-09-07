آزمون کارکردی ماهواره «پارس ۱» با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، حامد بابائی رئیس پژوهشکده سامانه‌های ماهواره با اعلام خبر صحه‌گذاری موفق آزمون کارکردی ماهواره «پارس ۱» گفت: در این آزمون که با حضور نمایندگان سازمان فضایی ایران در مرکز تجمیع، یکپارچه‌سازی و آزمون پژوهشگاه فضایی ایران انجام شد، کارکرد تمام تجهیزات ماهواره شامل ارتباطات مخابراتی در باندهای S، X و UV، دوربین‌های MS، SWIR و TIR و… صحه‌گذاری شد.

وی با بیان اینکه پیش از این، آزمون‌های عملکردی مدل تجمیع شده ماهواره «پارس ۱» و همچنین آزمون سازگاری الکترومغناطیس عملکردی در ماه گذشته با موفقیت انجام پذیرفته بود، افزود: پس از انجام موفق این آزمون و کسب نتایج مطلوب منطبق بر استانداردهای موجود، آزمون‌های محیطی شامل آزمون‌های سازه‌ای (مشخصات جرمی، هم‌راستایی و ارتعاشات) و آزمون خلا حرارت برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش مهر، ماهواره «پارس ۱» یک ماهواره عملیاتی سنجشی با ماندگاری بیش از ۲ سال است که در مدار بالای ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار می‌گیرد. در این ماهواره از پیشرانش گاز سرد استفاده خواهد شد و ماموریت اصلی آن تصویربرداری است.

این پروژه در قسمت زیرسیستم‌ها و بخش‌های اصلی، با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌های مطرح کشور و پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شده است.