امنیت خط قرمز مرزبانان/برخورد با متجاوزین مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلیمان بایرامی ظهر دوشنبه در دیدار با متنفذین و معتمدین محلی در شهرستان مرزی سردشت با اشاره به هلاکت سه متجاوز مرزی در اواخر هفته گذشته، افزود: هر گروهی یا افرادی امنیت مرز را تهدید کند به شدت برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه تعامل مرزبانان با مرزنشینان زمینه‌ساز امنیت پایدار در منطقه است، گفت: ارتقای امنیت مرزی و بالا بردن امنیت در مرزها با مشارکت مرزنشینان ممکن است.

فرمانده هنگ مرزی سردشت با بیان اینکه مرزنشینان مایه افتخار ما و کشور هستند افزود: وظیفه ما مرزبانان آگاه سازی آن‌ها نسبت به جرایم و آسیب‌های موجود در مرزها است و باید با تعامل مرزبانان و مرزنشینان قوانین و مقررات مرزی و ممنوعیت تردد در مرزها به طور جدی رعایت شود.

آذربایجان غربی ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق دارد.