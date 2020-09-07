معابر روستای قلعه درویش بهسازی شد

سهراب رئیسی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهسازی معابر روستای قلعه درویش از توابع شهرستان اردل در راستای اجرای طرح هادی در سطح روستاهای استان، معابر روستای قلعه درویش از توابع شهرستان اردل بهسازی شد.

مدیر کل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری گفت: طرح هادی روستای قلعه درویش با اعتبار سه میلیارد ریال که مربوط به اعتبارات ملی سال ۱۳۹۸ بود اجرا شد در راستای اجرای این طرح معابر روستا به میزان سه هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت شد.

وی ادامه داد: ۴۰۰ متر شبکه هدایت آب‌های سطحی و ۶۰ متر کانال سنگی احداث شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سال ۱۳۹۸ طرح هادی روستایی در تعداد ۲۱۸ روستای استان، با اعتباری بالغ بر ۳۵۵ میلیارد ریال اجرا شد.