کاندیداهای موردحمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب کرمانشاه مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کرمانشاه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

ان الله یامرکم ان تودّوا الامانات الی اهل‌ها

روز جمعه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ برگ دیگری از دفتر زرین مردم سالاری دینی در استان کرمانشاه ورق خواهد خورد و در حوزه‌های انتخابیه کرمانشاه و اسلام آباد غرب و دالاهو، مردم شریف استان به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا نماینده خود را برای حضور در مجلس شورای اسلامی انتخاب کنند.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کرمانشاه با تقدیر و تشکر از همه هم استانی‌های عزیز که در انتخابات اسفندماه حضوری آگاهانه را رقم زدند، از همه عزیزان ۲ حوزه انتخابیه کرمانشاه و اسلام آباد غرب و دالاهو دعوت می‌کند تا آن حضور ماندگار اسفند ماه را تکمیل کرده و گام دیگری در پیشرفت استان بردارند و با رأی به کاندیداهای شورای ائتلاف، مسیر مردمی این شورا را برای نظارت و پیگیری عملکرد مسولان و نمایندگان پربارتر کنند.

چنانکه در اسفندماه اعلام شد، در حوزه انتخابیه کرمانشاه دکتر ابراهیم عزیزی کاندیدای شورای ائتلاف است که الحق در حوزه تجربه کلان در کشور اگر بی نظیر نباشد کم نظیر است. حضور در ارکان سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه از دکتر عزیزی شخصیتی جامع‌الاطراف ساخته است که می‌تواند تراز و عیار استان و شهرستان را در کشور بالا ببرد و گره‌های دشوار را از پیش پای کشور و استان کرمانشاه بردارد.

در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو نیز دکتر نادر نادری، کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب است که از اساتید و چهره‌های فاضل دانشگاه رازی است و با توش و توان علمی خود می‌تواند یاریگر استان و حوزه انتخابیه باشد.

امید است با یاری پرودگار متعال این انتخاب‌ها مرضی پروردگار متعال و مایه پیشرفت استان و کشور قرار بگیرد.