۷۳۱ پروژه نیمه تمام در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهریار پور ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه و مطبوعات استان، اظهار داشت: اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه استان در سال جاری یک هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان است که در مقایسه با سال گذشته از رشد حدود ۱۳ درصد برخوردار است.

وی گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان در استان در سال جاری ۲۷۳ میلیارد تومان بوده و افزایش ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته را دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع مختلف مانند نفت در سال جاری یک هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان است که در مقایسه با سال گذشته افزایشی معادل ۱۵.۶۷ درصد را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه اعتبارات نرخ رشد استان ۱۳.۹۵ درصد است، گفت: نرخ رشد متوسط استان‌های کشور ۹.۲۹ درصد است که در مجموع اعتبارات دارای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رشد استان ۱۵.۶۷ درصد و رشد متوسط استان‌های کشور حدود ۸۱ درصد است.

وی گفت: استان با رقم اعتباری سه هزارو ۴۳۷ میلیارد تومان که شامل اعتبارات استانی و ملی است در بین استان‌های کشور رتبه ۲۴ را دارد که جایگاه مطلوبی نسبت به استان‌های همتزار خود است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در حال حاضر ۷۳۱ پروژه نیمه تمام استانی، ملی و ملی استانی وجود دارد که بیش از پنج هزار میلیارد تومان برای تکمیل و بهره برداری نیاز دارد.

وی ادامه داد: در زمینه واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی یا دولتی گفت: مشوق‌هایی مانند کمک به تأمین زمین مورد نیاز و اجازه تغییر کاربری در مورد خاص داده شده تا انگیزه لازم برای سرمایه گذاران ایجاد شود.