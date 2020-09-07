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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴:۵۷

طی سال جاری؛

۵ میلیون دلار کالای تعاونی های خراسان جنوبی به خارج کشور صادر شد

۵ میلیون دلار کالای تعاونی های خراسان جنوبی به خارج کشور صادر شد

بیرجند- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: علی رغم محدودیت های کرونا در سال جاری، پنج میلیون و ۳۳۰ هزار دلار صادرات به کشورهای همسایه داشته ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی از فعالیت ۹۱۸ شرکت تعاونی در استان خبر داد و افزود: ۷۰۷ هزار و ۵۳۴ نفر عضو این تعاونی‌ها هستند.

وی سرمایه این تعاونی‌ها را ۳۸۷ میلیارد ریال دانست و اظهار کرد: ۲۴ درصد اعضای شرکت‌های تعاونی استان در بخش خدمات، ۲۱ درصد در حوزه صنعت و ۲۰ درصد در حوزه کشاورزی فعالیت دارند.

اشرفی از فعالیت ۱۲۴ تعاونی زنان با هزار و ۴۹۳ عضو در استان خبر داد و گفت: ۱۹ تعاونی ۲۶ برند را به ثبت رسانده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات تعاونی‌ها بیان کرد: علی رغم محدودیت‌های کرونا در سال جاری، پنج میلیون و ۳۳۰ هزار دلار صادرات به کشورهای همسایه داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در سال جاری پنج هزار و ۸۰۰ نفر ساعت دوره آموزشی برای تعاونی‌ها برگزار شده است، افزود: همچنین تاکنون ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه حمایتی به ۳۰ تعاونی روستایی و عشایری پرداخت شده است.

اشرفی اظهار کرد: با توجه به شیوع کرونا دو تعاونی در نهبندان و طبس خط تولید را تغییر داده و روزانه بالغ بر ۱۲ هزار ماسک تولید می‌کنند.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی هم در این دیدار بیان کرد: آموزش به اعضا و مدیران تعاونی‌ها یکی از رسالت‌های اصلی این اتاق است.

غلامحسین حسینی از راه اندازی بخش داوری اتاق تعاون استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: حل اختلافات بین تعاونی‌ها از رسالت‌های مرکز داوری اتاق است.

کد مطلب 5017945

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