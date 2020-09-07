به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور، سید اسماعیل موسوی سخنگو و دبیر ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: امروز بیست و نهمین جلسه ستاد انتخابات کشور با موضوع برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی در یازده حوزه انتخابی در ۹ استان برگزار شد.

موسوی با اشاره به اینکه انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی روز جمعه این هفته، ۲۱ شهریورماه، برگزار خواهد شد، گفت: تدارکات لازم اندیشیده شده و پیش بینی‌های لازم انجام شده است.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور تصریح کرد: انتخابات روز جمعه در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، البرز، زنجان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه و گلستان برگزار خواهد شد.

موسوی افزود: از ساعت ۸ صبح عوامل شعب اخذ رأی آمادگی دارند تا مردم شریف حوزه‌های انتخابیه ای که تعیین نمایندگان آنها به مرحله دوم کشیده است، مراجعه و در انتخابات شرکت کنند.

دبیر ستاد انتخابات کشور با تاکید به رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در برگزاری این انتخابات، خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و مسائل پیرامونی آن، پروتکل‌های بهداشتی را با همکاری مسئولان وزارت بهداشت و شورای نگهبان تهیه و به استان‌ها ابلاغ کردیم و همه عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی مستقر در شعبه‌های اخذ رأی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت خواهند کرد. همچنین شعب اخذ رأی را از شب قبل ضدعفونی می‌کنیم.

موسوی از مردم خواست تا در ساعات اولیه به شعب اخذ رأی مراجعه کنند. همچنین رأی دهندگان همراه خود ماسک، دستکش و خودکار شخصی داشته باشند تا از انتقال ویروس منحوس کرونا جلوگیری شود و بتوانیم انتخابات سالمی را برگزار کنیم.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در خصوص شرایط افرادی که می‌توانند رأی دهند، گفت: کسانی که در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی یعنی ۲ اسفندماه ۱۳۹۸؛ در حوزه‌های انتخابیه مربوطه شرکت کرده و رأی دادند می‌توانند در دور دوم نیز در همان حوزه رأی دهند. همچنین افرادی که در انتخابات اسفندماه سال گذشته، در هیچیک از حوزه‌های انتخابی شرکت نکرده و رأی ندادند، هم می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: رأی دهندگان به همان حوزه‌هایی که قبلاً مراجعه کرده‌اند، بروند تا امکان رأی دهی مجدد آنها فراهم شود.

موسوی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری‌ای که میان عوامل اجرایی و نظارتی وجود دارد و همچنین همکاری نامزدهای انتخاباتی و مردم عزیز انتخابات سالمی برگزار و نتیجه آن را در اسرع وقت به مردم اعلام کنیم.