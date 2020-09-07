ضرورت مشارکت مردم و مسئولان در تامین تجهیزات بهداشتی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری روز دوشنبه در نشست شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه با وجود همه نقدها در خصوص بازگشایی مدارس و نحوه اطلاع‌رسانی آن، همه اقشار مردم و مسئولان باید به مدارس در تأمین تجهیزات و اجرای پروتکل‌های بهداشتی کمک کنند، گفت: این کمک و حمایت به ویژه در مناطق روستایی باید مورد توجه باشد، لذا مدیریت شهری نیز در کنار سایر اقشار در این خصوص ایفای نقش خواهد کرد.

رئیس شورای شهر مشهد، بیان کرد: در بسیاری از کشورهای جهان جشن پایان بیسوادی گرفته شده، اما در ایران آمارها نشان می‌دهد هنوز نتوانسته‌ایم بیسوادی را ریشه‌کن کنیم و هر سال تعدادی به جمعیت بیسواد کشور افزوده می‌شود.

وی افزود: سواد نقش به سزایی در فرایند توسعه دارد، هم‌اینک بازتولید جریان بیسوادی در کشور در جریان است، لذا برنامه‌ریزان کشور، دولت و مجلس با توسعه جریان آموزشی می‌توانند از بازتولید بیسوادی جلوگیری کنند.

حیدری گفت: سال گذشته تفاهمنامه‌ای بین شورای اسلامی شهر مشهد و آموزش و پرورش خراسان رضوی به منظور ریشه‌کنی بیسوادی در بازه زمانی دو ساله منعقد شد که البته شیوع ویروس همه‌گیر کرونا محدودیت‌هایی را ایجاد کرده، اما امیدواریم این روند سرعت یابد.

در ادامه احمد نوروزی با اشاره به اینکه مدیریت شهری مشهد در این دوره با وجود برخی نواقص تاکنون عملکرد خوبی داشته و نباید نسبت به آن سیاه‌نمایی صورت گیرد، زیرا امروز گسترده‌ترین فعالیت عمرانی ٢٠ سال اخیر در مشهد در حال اجرا است، بیان کرد: در این دوره از مدیریت شهری این کلانشهر طی هشت مرحله ٢٨ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی با مشارکت دولت در مشهد منتشر شده است.