به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون تئاتر دانشگاهی، در طول ۲ سال اخیر کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی اقدام به انتشار نشریه‌ای تخصصی با عنوان «دفتر مطالعات تئاتر» کرده است.

شماره نخست «دفتر مطالعات تئاتر» ویژه بهار، سال گذشته و با همکاری انتشارات نمایش منتشر شد که طبق آمار تمامی نسخه‌های چاپ اول به پایان رسیده است. همچنین دست‌اندرکاران تدوین و گردآوریِ این نشریه، بر اساس درخواست‌های موجود و با هدف تسهیل دسترسی علاقه‌مندان، عرضه شماره دوم «دفتر مطالعات تئاتر» به کتاب‌فروشی‌های معتبر را در دستور کار قرار داده‌اند.

شماره دوم «دفتر مطالعات تئاتر» اردیبهشت ماه امسال و با وجود شیوع بیماری و تعطیلی فعالیت‌های فرهنگی - هنری روانه بازار نشر شد. رضا سُرور، میلاد نیک‌آبادی، یوسف باپیری و بهزاد آقاجمالی اعضای شورای سردبیری این نشریه تخصصی را تشکیل می‌دهند و میلاد نیک‌آبادی علاوه بر حضور در شورای سردبیری، مدیریت پروژه را نیز برعهده دارد.

«دفتر مطالعات تئاتر» در ۲ شماره نخست آثار پژوهشگران و نظریه‌پردازانی چون ماروین کارلسون، هانس تیس لمان، دیوید یانسنس، اریکا فیشر لیخت، یوجینیو باربا، رابرت بروستاین، فردریک جیمسون، فردریش دورنمات، گئورگ زیمل، لودویک فلاژن، مایکل کربی، ژولیا کریستوا، آندره گرین و مارگارت ویلیامز را به چاپ رسانده است.