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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴:۵۷

عرضه شماره دوم «دفتر مطالعات تئاتر» در کتاب‌فروشی‌ها

عرضه شماره دوم «دفتر مطالعات تئاتر» در کتاب‌فروشی‌ها

با پایان یافتن نسخه‌های شماره اول «دفتر مطالعات تئاتر»، عرضه دومین شماره این نشریه به کتاب‌فروشی‌های معتبر در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون تئاتر دانشگاهی، در طول ۲ سال اخیر کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی اقدام به انتشار نشریه‌ای تخصصی با عنوان «دفتر مطالعات تئاتر» کرده است.

شماره نخست «دفتر مطالعات تئاتر» ویژه بهار، سال گذشته و با همکاری انتشارات نمایش منتشر شد که طبق آمار تمامی نسخه‌های چاپ اول به پایان رسیده است. همچنین دست‌اندرکاران تدوین و گردآوریِ این نشریه، بر اساس درخواست‌های موجود و با هدف تسهیل دسترسی علاقه‌مندان، عرضه شماره دوم «دفتر مطالعات تئاتر» به کتاب‌فروشی‌های معتبر را در دستور کار قرار داده‌اند.

شماره دوم «دفتر مطالعات تئاتر» اردیبهشت ماه امسال و با وجود شیوع بیماری و تعطیلی فعالیت‌های فرهنگی - هنری روانه بازار نشر شد. رضا سُرور، میلاد نیک‌آبادی، یوسف باپیری و بهزاد آقاجمالی اعضای شورای سردبیری این نشریه تخصصی را تشکیل می‌دهند و میلاد نیک‌آبادی علاوه بر حضور در شورای سردبیری، مدیریت پروژه را نیز برعهده دارد.

«دفتر مطالعات تئاتر» در ۲ شماره نخست آثار پژوهشگران و نظریه‌پردازانی چون ماروین کارلسون، هانس تیس لمان، دیوید یانسنس، اریکا فیشر لیخت، یوجینیو باربا، رابرت بروستاین، فردریک جیمسون، فردریش دورنمات، گئورگ زیمل، لودویک فلاژن، مایکل کربی، ژولیا کریستوا، آندره گرین و مارگارت ویلیامز را به چاپ رسانده است.

کد مطلب 5017966
آروین موذن زاده

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