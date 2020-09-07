فضای مجازی بستری برای گسترش فضائل اخلاقی و دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی ظهر دوشنبه در نخستین جلسه کارگروه نظارت و رصد فضای مجازی استان با اشاره به دغدغه‌های موجود در خصوص فضای مجازی و تبعات مطالب و محتوایی که در آن تولید می‌شود گفت: انتشار مطالب برهم زننده اذهان عمومی، شبهه‌ها، شایعات و … با نظارت جدی این کارگروه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی گفت: بستر فضای مجازی می‌تواند در گسترش فضائل اخلاقی، انسانیت، مسائل دینی و معنوی، علمی و انتشار محتواهای سازنده و اثرگذار در توسعه جامعه کمک خوبی باشد و فعالان این عرصه باید مورد حمایت جدی و تشویق قرار گیرند.

زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران که دبیری این کارگروه را نیز برعهده دارد گفت: برای جلوگیری از بروز وقایع تلخ در فضای مجازی لازم دیدیم تا با تشکیل این کارگروه، فضای مجازی را رصد نموده و جلوی هرگونه تخلف را بگیریم.

زارع همچنین با اشاره به تکنولوژی روز دنیا در امر ارتباطات، اذعان داشت: با توجه به پیشرفت‌های فضای مجازی، ما نیز با گروهی کارآمد و خبره به رصد فضای مجازی استان پرداخته و هر ۱۰ روز جلسه کارگروه رصد برگزار می‌شود.