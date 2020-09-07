طلب ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی دستیار سابق برانکو پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از شکایت آندره پانادیچ کروات بابت مطالبات پرداخت نشده خود در دوران مربیگری‌اش در پدیده که از سوی مدیران وقت این باشگاه انجام نشده بود، فیفا ضمن صدور رای، علاوه بر الزام باشگاه شهرخودرو به پرداخت دستمزد این مربی کروات، جریمه‌ای را هم به آن اضافه و اعلام کرد پنجره نقل و انتقالاتی این تیم نیز بسته شده است.

در پی مذاکرات بلند مدت خدایی عضو هیات مدیره هلدینگ شهرخودرو به نمایندگی از مالک و هیات‌مدیره این باشگاه با پانادیچ که تا ساعات پایانی روز گذشته به وقت زاگرب به طول انجامید، این مربی هرگز حاضر به تخفیف و تقسیط طلب سنگین خود با احتساب قیمت بالای دلار در ایران نشد.

در نهایت صبح امروز فرهاد حمیداوی مالک باشگاه با واریز حدود ۱ میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان، طلب این مربی کروات را نقدا پرداخت کرد.

بنا به روال قانونی، شهرخودرویی‌ها با این اقدام خود اکنون در انتظار این هستند تا با ارسال رسید تسویه حساب و نامه وکیل آندره پانادیچ به فیفا، پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه دوباره گشوده شود.

پانادیچ پیش از پدیده مدتی دستیار برانکو ایوانکوویچ در تیم پرسپولیس هم بود.