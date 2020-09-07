ماشین سازی دو بازیکن جدید جذب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه ماشین‌سازی، اکبر آفاقی مهاجم تبریزی امروز دوشنبه با حضور در باشگاه پس از انجام مذاکره به تیم سابق خود بازگشت.

آفاقی که سابقه بازی در تیم‌های نفت مسجد سلیمان، گل ریحان، ماشین‌سازی (فصل ۹۵-۹۶) و سپیدرود رشت را در کارنامه داشت، با نظر وحید بیاتلو در راستای تقویت خط حمله سبز پوش شد.

امروز همچنین سیروس صادقیان مدافع فصل گذشته تیم نود ارومیه با امضای قرارداد رسمی به جمع سبزپوشان تبریز ملحق شد.

سیروس صادقیان با ۲۸ سال سن، متولد شهر فومن بوده و سابقه بازی در نود ارومیه را در کارنامه خود دارد.