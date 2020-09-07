وصول ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات معوقه دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به پیگیری‌های این سازمان برای کمک به دولت در وصول مالیات معوق، از وصول ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات تعدادی از شرکت‌ها در ۵ ماه ابتدایی سال جاری و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به اقدامات نظارتی و پیشگیرانه این سازمان در یکی از شهرداری‌های استان تهران، از ورود سازمان بازرسی به یکی از قراردادهای این شهرداری خبر داد که با تجدید کارشناسی موجب دریافت ۲۴۰ میلیارد تومان سهم شهرداری در قرارداد مذکور شده است.

بنا بر این گزارش، در راستای نظارت بر معاملات و بازرسی جاری از شهرداری‌ها، هیئت بازرسی‌کننده به بررسی تنظیم تقسیم‌نامه و واگذاری قدرالسهم یکی از شهرداری استان تهران (حدود ۴۵ درصد از کل یک پروژه مشارکتی تجاری اداری) که برای تأمین مالی و پرداخت بدهی‌های شهرداری انجام می‌شد، پرداخت.

هیئت بازرسی در این پرونده با گزارش هیئت کارشناسی سه نفره درخصوص ارزیابی پروژه مذکور روبرو شد و با بررسی‌های کارشناسی مشخص شد همین هیئت ۱۱ روز قبل گزارش دیگری ارائه کرده بود که گزارش ارزیابی ثانویه نسبت به گزارش اولیه، علی رغم افزایش متراژ سطح و سطوح، به میزان بیش از ۲ هزار میلیارد ریال کاهش قیمت داشته و گزارش ارزیابی ابتدایی نیز در دبیرخانه شهرداری مذکور ثبت و ضبط نشده است.

بر همین اساس و با پیگیری‌های انجام شده موضوع به هیئت کارشناسی بالاتر ارجاع شد و گزارش هیئت کارشناسی ۵ نفره حاکی از وجود سوء جریان در نحوه کارشناسی به میزان بیش از ۵ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریالی در ارزیابی پروژه مذکور بوده که با ورود به موقع سازمان بازرسی کل کشور و ارسال گزارش هشداری، از تضییع حقوق شهرداری در فروش قدرالسهم خود در حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال جلوگیری شد.