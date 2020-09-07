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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۱۲

سلیمی در گفتگو با مهر:

گزینه پیشنهادی وزارت صمت احتمالا چهارشنبه معرفی می‌شود

گزینه پیشنهادی وزارت صمت احتمالا چهارشنبه معرفی می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: قرار بر این بود که دولت روز یکشنبه گزینه پیشنهادی وزارت صمت را به مجلس معرفی کند که امیدواریم چهارشنبه این اتفاق بیفتد.

حجت الاسلام علیرضاسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس شورای اسلامی گفت: قرار بر این بود دولت گزینه پیشنهادی خود برای وزارت صمت را در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس معرفی کند اما این اتفاق نیفتاد.

وی بیان کرد: امیدواریم دولت گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت صمت را چهارشنبه به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه احتمالاً دولت چه کسی را برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی می‌کند، گفت: دولتمردان هیچ گونه مشورتی با مجلس برای انتخاب گزینه وزارت صمت نکرده‌اند و باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت چه کسی را برای تصدی وزارت صمت به مجلس معرفی می‌کند.

کد مطلب 5017998
زهرا علیدادی

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