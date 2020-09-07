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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۲۰:۲۶

استاندار خوزستان تأکید کرد:

آبگرفتگی معابر اهواز باید ۱۰ تا ۱۵ ساعت پس از باران رفع شود

آبگرفتگی معابر اهواز باید ۱۰ تا ۱۵ ساعت پس از باران رفع شود

اهواز- استاندار خوزستان گفت: آبگرفتگی معابر اهواز باید بعد از ۱۰ تا ۱۵ ساعت پس از بارش باران رفع شود در غیر این صورت نشان می دهد دستگاههای استان آمادگی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که در محل استانداری برگزار شد، بیان کرد: رنج و گرفتاری که بخشی از مردم اهواز و کارون در بارش‌های سنگین سال گذشته به علت آب‌گرفتگی‌ها و پس‌زدگی فاضلاب متحمل شدند، فراموش ناشدنی است و مسئولان باید با درس گرفتن از آن تجربه تلخ، حضور مؤثری را در جلسات ستاد بحران داشته باشند.

وی افزود: امید می‌رود با هزینه اعتبار ۵۰ میلیون یورویی وضعیت شبکه فاضلاب در شرق اهواز و کارون بهبود یابد.

شریعتی تأکید کرد: در عین حال اقدامات لازم در این راستا انجام شود تا با آمادگی بیشتر به استقبال بارش‌های امسال برویم.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان توضیح داد: پس از بارش‌ها قاعدتاً باید بین ۱۰ تا ۱۵ ساعت آب‌گرفتگی معابر رفع شود و طولانی‌تر شدن بیش از این حد نشان‌دهنده آمادگی نداشتن دستگاه‌هاست. البته شاید خشک‌سالی‌های طولانی موجب عادت کردن ما و بی‌توجهی به انجام تمهیدات لازم بوده است.

استاندار خوزستان تأکید کرد: با دستگاه‌های مختلف از هم اکنون هماهنگی شود تا تقسیم کار و امکانات صورت گرفته و اکیپ‌ها آماده باشند تا در صورتی که با بروز بحران مواجه شدیم، معطل هماهنگی و تشکیل اکیپ‌ها نباشیم و زمان را از دست ندهیم.

شریعتی افزود: همچنین دستگاه‌ها نیز پمپ‌هایی را خریداری کنند و در تملک خود داشته باشند تا در شرایط بحران این تجهیزات به کمک گرفته شوند.

استاندار خوزستان بیان کرد: طرح ضربتی شهرداری هم پیگیری شود تا طرح‌های فاضلاب در نقاط کم برخوردار هم اجرا شوند.

شریعتی تصریح کرد: تاکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ خانوار خسارت‌دیده از بحران آب‌گرفتگی سال گذشته در اهواز و کارون کمک‌های بلاعوض و تسهیلات کم‌بهره دریافت کرده‌اند و لازم است بانک‌ها در پرداخت کمک‌ها و تسهیلات تسریع کنند تا این رقم به ۳۰۰۰ خانوار برسد.

کد مطلب 5018020

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    نظرات

    • علی IR ۲۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      0 0
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      همه شهرها را میتوانیم مجهز به زیرساختی از تونل ها و کانال های زیرزمینی کنیم تا سیلاب و هر گونه آب باران و سیل را از سطح شهر جذب و هدایت کند به تصفیه خانه هایی در جوار شهرها برای حمله آوری و تصفیه آب
    • علی IR ۲۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مناطق پست ساختمان ها و خیابان های شهرها را میتوانیم متصل کنیم به کانال ها و تونل های زیرزمینی تا آب های باران و سیل را از سطح شهر جمع آوری و هدایت کند به تصفیه خانه ها برای کشاورزی و بخش صنعتی و خانگی

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