به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر سبزیان گفت: پس از شیوع ویروس کرونا در کشور و خراسان رضوی در اسفندماه سال گذشته کتابخانه‌های عمومی استان در مرحله اول از ابتدای اسفند تا پایان خرداد ماه تعطیل و بعد از یک فعالیت یک ماهه کتابخانه‌های عمومی با شیوع مجدد ویروس کرونا در پایان تیرماه تعطیل شدند.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس ابلاغ مصوبه ستاد کرونا استان، پس از تعطیلی کتابخانه‌های عمومی، مستقل، عمومی مشارکتی و سالن‌های مطالعه خصوصی دارای مجوز خراسان رضوی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از ۱۸ شهریورماه کتابخانه‌های عمومی سراسر خراسان رضوی بازگشایی می‌شوند.

وی افزود: ارائه خدمات کتابخانه‌ای از جمله امانت و برگشت کتاب در کتابخانه‌ها انجام شده و حضور اعضای کتابخانه‌ها در سالن‌های مطالعه کتابخانه‌ها و سالن‌های مطالعه خصوصی دارای مجوز نیز با یک چهارم ظرفیت انجام می‌شود.