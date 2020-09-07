فضاهای آموزشی در مناطق محروم مرمت، بازسازی و اصلاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود داوودآبادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از کارهای با اولویت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه علی بن ابی طالب (ع) رسیدگی، مرمت، بازسازی و اصلاح فضاهای آموزشی در مناطق محروم است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره رسیدگی به فضاهای آموزشی مناطق محروم گفت: با شناختی که از این منطقه داریم امیدوار هستیم تا با استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه وضعیت نامناسب مدرسه‌ی موجود در منطقه چشمه شور را سر و سامان بدهیم تا فضای آموزشی مناسب در دسترس دانش آموزان روستا نیز قرار بگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه هماهنگی‌ها با دستگاه‌های مسئول در این رابطه مثل آموزش و پرورش، نوسازی و تجهیز مدارس انجام گرفته، عنوان داشت: طی جلسه‌ای تفاهم نامه اجرای این پروژه به امضا رسیده و مقرر شده مدرسه‌ی سه کلاسه در این روستا با نظارت سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و اجرای عملیات ساخت و ساز توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه علی بن ابی طالب (ع) انجام شود.

داوودآبادی یادآور شد: روستای چشمه شور بیش از ۲۵ دانش آموز دارد و در سال‌های آینده با توجه به رشد جمعیت آن، تعداد دانش آموزان در این منطقه به ۳۵ نفر می‌رسد که امید داریم بخشی از مشکلات مردم را با تجدید بنای این مدرسه حل کند و زمینه ساز رشد و پرورش دانش آموزان در این روستا باشد.