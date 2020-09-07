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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۶:۰۹

همزمان با افزایش مرگ و میرها؛

شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به مرز ۱۲۹ هزار نفر رسید

شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به مرز ۱۲۹ هزار نفر رسید

طبق آخرین گزارشها شمار صهیونیستهای مبتلا به ویروس کرونا به مرز ۱۲۹ هزار نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، افزایش روزافزون شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا موجب بروز بحران در اراضی اشغالی شده است.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته هزار و ۵۰۰ مورد جدید ابتلاء به کرونا نزد صهیونیست‌ها به ثبت رسیده است.

بنابراین، شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۱۲۸ هزار و ۹۳۶ نفر افزایش یافته است.

در همین حال، تعداد فوتی‌های صهیونیست ناشی از ابتلاء به کرونا به هزار و ۷ نفر افزایش یافته است.

این آمار در حالی است که پیشتر مقامات صهیونیست فاش کردند شمار دقیق مبتلایان به کرونا به بیش از ۲۰۰ هزار نفر است.

کد مطلب 5018053

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