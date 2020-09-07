به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس دولتشاهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع دو فقره تیراندازی توسط افراد ناشناس به سوی منزل شهروندان، پس از چند شبانه روز اقدامات پلیسی، مأموران موفق به شناسایی آنها شده و با هماهنگی مقام قضائی طی دو مرحله عملیات، موفق به دستگیری سه نفر عامل تیراندازی شده اند.
وی افزود: پس از بازرسی از محل اختفا آنها تعداد یک قبضه سلاح شکاری به کار رفته در تیراندازی کشف و طی بازجویی از افراد دستگیر شده مشخص شد علت تیراندازی اختلافات فردی و خانوادگی بوده که پس از تشکیل پرونده به محاکم قضائی معرفی و نهایتاً روانه زندان شدند.
فرمانده انتظامی خرم آباد، گفت: نیروی انتظامی و دستگاه قضائی با اقتدار تمام با افرادی که به هر نحو مبادرت به قانون شکنی کنند برخورد قاطع خواهند کرد.
فرمانده انتظامی خرمآباد:
۳ نفر از عاملان تیراندازی در شهر خرمآباد شناسایی و دستگیر شدند
خرم آباد- فرمانده انتظامی خرمآباد از شناسایی و دستگیری سه نفر از عاملان تیراندازی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس دولتشاهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع دو فقره تیراندازی توسط افراد ناشناس به سوی منزل شهروندان، پس از چند شبانه روز اقدامات پلیسی، مأموران موفق به شناسایی آنها شده و با هماهنگی مقام قضائی طی دو مرحله عملیات، موفق به دستگیری سه نفر عامل تیراندازی شده اند.
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