به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس دولتشاهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع دو فقره تیراندازی توسط افراد ناشناس به سوی منزل شهروندان، پس از چند شبانه روز اقدامات پلیسی، مأموران موفق به شناسایی آنها شده و با هماهنگی مقام قضائی طی دو مرحله عملیات، موفق به دستگیری سه نفر عامل تیراندازی شده اند.



وی افزود: پس از بازرسی از محل اختفا آنها تعداد یک قبضه سلاح شکاری به کار رفته در تیراندازی کشف و طی بازجویی از افراد دستگیر شده مشخص شد علت تیراندازی اختلافات فردی و خانوادگی بوده که پس از تشکیل پرونده به محاکم قضائی معرفی و نهایتاً روانه زندان شدند.



فرمانده انتظامی خرم آباد، گفت: نیروی انتظامی و دستگاه قضائی با اقتدار تمام با افرادی که به هر نحو مبادرت به قانون شکنی کنند برخورد قاطع خواهند کرد.