مدیر حوزه علمیه خراسان هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید مصباح عاملی، مدیر حوزه علمیه خراسان در پیامی هتک حرمت به قرآن کریم را از سمت کشورهای سوئد و فرانسه محکوم کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یرِیدُونَ لِیطْفِؤُا نُورَ الله بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کرِهَ الْکافِرُونَ(صف/8)

این روزها اهانت ننگین در یکی از کشورهای اروپایی به ساحت قرآن کریم، قلب جهان اسلام، موحدان و احرار عالم را به درد آورد.بدون تردید این اقدام شنیع، برآمده از عداوت شیطانی و نوکر مآبی آنان برای استکبار جهانی با صحیفه الهی است که همواره همه بشریت را به سِلم، صلح و برادری دعوت نموده است.

حوزه علمیه کهن، انقلابی و تحول خواه خراسان این حرکات مذبوحانه را قویاً محکوم نموده و با تأسی به رهبر فرزانه، حکیم و شجاع انقلاب اسلامی حضر آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) مسیر حرکت به سمت صدور پیام حیات بخش اسلام ناب را به سراسر گیتی بیش از پیش ادامه خواهد داد؛ انشاالله.