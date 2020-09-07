تولید بیش از ۴۳ هزار دستگاه خودرو در ایران خودرو خراسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، بیژن زاهدی فرد مدیرعامل سایت تولیدی ایران خودرو در خراسان، با اعلام این خبر تاکید کرد: همه ساز و کارهای تولید با استفاده از توان و ظرفیت‌های موجود در زنجیره تأمین فراهم شده است.

وی با بیان اینکه امسال برنامه تولید ۱۳۰ هزار خودرو در سایت خراسان برنامه ریزی شده است، تصریح کرد: محصولات، شامل هایما، پارس و پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکس است.

وی افزود: از ابتدای امسال تا نیمه شهریورماه دوهزار و ۴۲۱ دستگاه هایما، ۴۱ هزار و ۱۶۰ دستگاه پژو ۴۰۵ و پارس در این شرکت تولید شده است.

وی اظهار امیدواری کرد روند تولید در شش ماه دوم شتاب بیشتری بگیرد.

مدیر عامل ایران خودرو خراسان یکی از مزیت‌های مطلوب این سایت تولیدی را همکاری گسترده با قطعه سازان استان خراسان رضوی دانست و گفت: این همکاری با نظارت دقیق ساپکو، نقش مهمی در روند رو به گسترش کمی و کیفی تولیدات شرکت ایران خودرو خراسان دارد.