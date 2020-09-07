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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۶:۳۷

«بروید از مدیران سئوال کنید»

عصبانیت گل‌محمدی هنگام ترک باشگاه پرسپولیس/ جذب مغانلو منتفی شد؟

عصبانیت گل‌محمدی هنگام ترک باشگاه پرسپولیس/ جذب مغانلو منتفی شد؟

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در حالی که عصبانی به نظر می‌رسید ساختمان این باشگاه را ترک کرد و حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی که بعدازظهر امروز دوشنبه به باشگاه پرسپولیس رفته بود، پس از مدت کوتاهی از این باشگاه خارج شد. گل محمدی که عصبانی به نظر می‌رسید، حاضر به گفتگو با خبرنگاران در خصوص جزئیات جلسه خود نشد.

سرمربی پرسپولیس ابتدا در واکنش به سوالات متعدد خبرنگاران و درخواست برای پاسخگویی، گفت: بروید از مدیرانی که آن بالا هستند سوال کنید.

گل محمدی در واکنش به نگرانی‌های یک هوادار راجع به جذب شهریار مغانلو اعلام کرد که جذب این بازیکن منتفی است.

پاسخ‌های کوتاه گل محمدی در قبال سوالات متعدد هواداران ادامه دار و مبهم بود تا او نشان دهد همچنان از وضعیت موچود در باشگاه راضی نیست.

هوادارانی هم که مقابل اتومبیل شخصی گل محمدی ایستاده بودند از وی خواستند تا تیم را رها نکند و به دست فرد دیگری نسپارد.

این در حالی است که گل محمدی روز گذشته مدیران باشگاه پرسپولیس را دروغگو خوانده و اعلام کرده بود روز دوشنبه (امروز) برای ارائه استعفایش به باشگاه می‌رود. گل محمدی گفته بود بعد از پایان لیگ قهرمانان آسیا از سمت خود در پرسپولیس کنار می‌رود.

کد مطلب 5018076

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