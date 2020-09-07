کاهش فوتی های کرونا در لرستان/وضعیت شهرستان های قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری، درباره وضعیت بیماری در استان لرستان، گفت: پس از یک خیز در اسفند ۱۳۹۸ در این استان و یک خیز نسبتاً شدیدتر در فروردین ماه امسال، از اوایل خرداد ماه مجدداً شاهد یک شیب صعودی در موارد ابتلاء و بستری در اغلب شهرستان‌های استان بوده‌ایم به شکلی که در اواسط تیرماه سال جاری تعداد ابتلاء و بستری روزانه در استان به بیشترین میزان خود از زمان شیوع بیماری رسید.

وی افزود: با همکاری مردم این استان برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تلاش شبانه‌روزی کادر بهداشت و درمان و حمایت ستاد استانی کرونا از اواخر تیرماه نمودار موارد ابتلاء و بستری روزانه در استان لرستان روند کاهشی به خود گرفته است که البته طی هفته‌های گذشته تا حدی از شدت این روند کاهشی، کاسته شده است.

لاری ادامه داد: شهرستان‌های الیگودرز، خرم‌آباد، دلفان و سلسله در این استان در وضعیت قرمز قرار دارند و شهرستان‌های ازنا، بروجرد، پلدختر، درود و کوهدشت در وضعیت زرد با خطر متوسط بیماری قرار دارند. میانگین روزانه فوت مبتلایان به کرونا در استان لرستان هم اکنون ۲.۳ است که نسبت به ماه‌های تیر و مرداد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این استان در ادارات و سازمان‌ها دولتی گزارش شده است، اظهار کرد: بالاترین میزان رعایت ۷۶ درصد و کمترین میزان رعایت در پاساژها ۵۱ درصد است. میزان استفاده از ماسک توسط مردم این استان در وسایل نقلیه عمومی ۷۰ درصد و در مراجعه به واحدهای صنفی و عمومی استان ۸۲ درصد است. همچنین میزان استفاده از ماسک توسط کارمندان ادارات، سازمان‌ها و بانک‌های استان ۹۹ درصد و میزان استفاده از ماسک توسط متصدیان و شاغلان واحدهای صنفی عمومی ۸۰ درصد گزارش شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: با رعایت جدی‌تر پروتکل‌های بهداشتی و استفاده بیشتر از ماسک توسط مردم این استان، شاهد خروج شهرستان‌های این استان در هفته‌های آتی خواهیم بود. هرگونه عادی انگاری شرایط زمینه را جهت خیز مجدد بیماری در این استان پدید خواهد آورد. امیدواریم با تداوم عزم و اراده مردم کشور در رعایت اصول سه گانه شست و شوی دست‌ها، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک شاهد شکست زنجیره انتقال بیماری در کشور باشیم.